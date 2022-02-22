Офицер провернул целую операцию, чтобы познакомиться с будущей женой. История любви Александра Лукьянова

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ. Юлия Артюх, СТВ:

Ты из Могилева сам, супруга твоя тоже из Могилева. Но вы познакомились в Минске. Сейчас вы в Минске. Как познакомились?

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Я знал, что у моей одноклассницы есть такая красивая, симпатичная, очень интересная подруга – Маргарита Александровна. И я вот целую операцию там провернул для того, чтобы познакомиться. Ну а как? В этих вещах тоже нужен подход, конечно. Казалось бы, что-то, конечно, идет от души. И так получилось, что подруга, возвращаясь из зарубежной командировки, я знал, что она тоже из Могилева, будет останавливаться у своей знакомой, предложил помощь, подвезти, и встретился уже с Маргаритой, тогда еще для меня незнакомым человеком, а в будущем эта девушка стала моей женой. Я этим горжусь. Она большая молодец. И конечно, я бесконечно благодарен за то, что у нас растет прекрасная дочь. Юлия Артюх:

Интересно, как ты делал предложение? Тоже по какому-то плану?

Александр Лукьянов:

Да, был определенный план. Там есть тонкость. Это было одно интересное место, достопримечательность за рубежом. Сейчас, в принципе, популярна. Одна из арабских стран, возле одного знаменитого фонтана. Юлия Артюх:

То есть супруга не догадывалась о том, что ты собираешься сделать предложение? Александр Лукьянов:

Ну как. Отношения были сформированы, мы встречались два года. Но не подводил я ее к этому. Хотя, наверное, какие-то догадки были.

Маргарита Лукьянова:

Предложение мечты. Мы встречались какое-то время, я чувствовала, что будет что-то красивое, интересное. На очередном нашем совместном отдыхе в Эмиратах он сделал такое красивое предложение на поющих фонтанах. Мне запомнилось на всю жизнь. Я, конечно, сказала «да». Юлия Артюх:

А дочка чем занимается? Ей 5 лет, да?