«Фиксируем малочисленные попытки протестных акций». Помещения для голосования взяты под круглосуточную охрану

Новости Беларуси. Помещения для голосования на референдуме еще накануне взяты под круглосуточную охрану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МВД уверяют, что сотрудники милиции готовы обеспечить правопорядок, включая личную безопасность членов участковых комиссий. При осложнении оперативной обстановки в готовности к действиям находятся группы быстрого реагирования.

Владимир Станилевич, начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка МВД:

Мы фиксируем малочисленные попытки протестных акций, демонстрирования незарегистрированной символики, нанесения различных надписей на здания, расклеивание листовок, иные правонарушения, направленные против референдума. Еще раз напоминаю: противоправные действия, посягающие на права и свободы граждан, влекут ответственность, установленную законодательными актами.