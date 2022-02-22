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«Фиксируем малочисленные попытки протестных акций». Помещения для голосования взяты под круглосуточную охрану

22 февраля 2022 10:53
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Новости Беларуси. Помещения для голосования на референдуме еще накануне взяты под круглосуточную охрану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Фиксируем малочисленные попытки протестных акций». Помещения для голосования взяты под круглосуточную охрану-1

В МВД уверяют, что сотрудники милиции готовы обеспечить правопорядок, включая личную безопасность членов участковых комиссий. При осложнении оперативной обстановки в готовности к действиям находятся группы быстрого реагирования.

«Фиксируем малочисленные попытки протестных акций». Помещения для голосования взяты под круглосуточную охрану-4

Владимир Станилевич, начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка МВД:
Мы фиксируем малочисленные попытки протестных акций, демонстрирования незарегистрированной символики, нанесения различных надписей на здания, расклеивание листовок, иные правонарушения, направленные против референдума. Еще раз напоминаю: противоправные действия, посягающие на права и свободы граждан, влекут ответственность, установленную законодательными актами.

«Фиксируем малочисленные попытки протестных акций». Помещения для голосования взяты под круглосуточную охрану-7

Сомнений нет в том, что правонарушения и провокации, которые могут возникать в местах голосования будут быстро и оперативно пресекаться. В МВД подчеркивают, что сил и средств для этого достаточно.

# Референдум # общество # Владимир Станилевич # Фотофакт

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