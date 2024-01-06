«Одобрено Министерством здравоохранения». Где узнать, какие вакцины считают лучшими?

До открытия вакцин мир был вынужден выживать. Миллионы людей ежегодно умирали от болезней, которые сегодня, к счастью, можно предотвратить. Эффективность вакцины неоднократно доказана. Каждый год она спасает порядка 2,5 миллиона человеческих жизней. Но противники вакцинации все же находятся, и их становится больше. О том, почему в XXI веке родители отказываются делать прививки детям, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Расскажите, как проверить качество вакцин, то есть где о них можно почитать? Потому что многие же сейчас боятся за них. Есть литература, может быть, чтобы людям было спокойнее?