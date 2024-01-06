«Одобрено Министерством здравоохранения». Где узнать, какие вакцины считают лучшими?

До открытия вакцин мир был вынужден выживать. Миллионы людей ежегодно умирали от болезней, которые сегодня, к счастью, можно предотвратить. Эффективность вакцины неоднократно доказана. Каждый год она спасает порядка 2,5 миллиона человеческих жизней. Но противники вакцинации все же находятся, и их становится больше. О том, почему в XXI веке родители отказываются делать прививки детям, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Расскажите, как проверить качество вакцин, то есть где о них можно почитать? Потому что многие же сейчас боятся за них. Есть литература, может быть, чтобы людям было спокойнее?
Святослав Вельгин, заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы:
Могу подсказать один доступный ресурс. Есть так называемый РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении». Там есть реестры или база данных онлайн. Можно онлайн зайти в любой этот реестр и ввести название: допустим, вакцина. Будет список всех вакцин, которые зарегистрированы в стране, официально разрешены для применения в Республике Беларусь. Там есть две ссылочки обычно – информация для специалиста, то есть для врачебной аудитории, и для пациента. Там достаточно очень подробно, и на каждой этой инструкции стоит: одобрено Министерством здравоохранения. То есть это официальная инструкция по применению. Обычно очень подробно: состав вакцины, производство, какие побочные эффекты, нежелательные реакции, кому показано, противопоказано – все там написано.
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