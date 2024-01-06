Антипрививочники демонизируют сам процесс. Насколько безопасно действие вакцин?

До открытия вакцин мир был вынужден выживать. Миллионы людей ежегодно умирали от болезней, которые сегодня, к счастью, можно предотвратить. Эффективность вакцины неоднократно доказана. Каждый год она спасает порядка 2,5 миллиона человеческих жизней. Но противники вакцинации все же находятся, и их становится больше. О том, почему в XXI веке родители отказываются делать прививки детям, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Расскажите, пожалуйста, какой механизм действия вакцин? Потому что я знаю, что многие антипрививочники приводят аргумент, что это ужасно, что в организм поступает ослабленный вирус. Зачем нам лишний раз организм травмировать? В общем, они как-то демонизируют вообще сам процесс вакцинации.

Елена Самойлович, заведующий лабораторией вакциноуправляемых инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Действительно, демонизируют процесс – хорошее очень слово. Понятно что механизм действия вакцин (об этом можно говорить много) – это очень сложный процесс. Но если сказать об этом коротко, то защита человека от патогенов представлена иммунной системой, которая, в свою очередь, имеет две составляющие – это неспецифический или врожденный иммунитет и приобретенный либо адаптивный, либо специфический иммунитет. Вакцины – их действие направлено на создание специфической защиты от какого-то конкретного микроба. Наталья Надольская:

Можно говорить, что это тренировка организма? Что организм в легкой форме должен заболеть, чтобы иммунитет начал работать?