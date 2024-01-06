Антипрививочники демонизируют сам процесс. Насколько безопасно действие вакцин?
До открытия вакцин мир был вынужден выживать. Миллионы людей ежегодно умирали от болезней, которые сегодня, к счастью, можно предотвратить. Эффективность вакцины неоднократно доказана. Каждый год она спасает порядка 2,5 миллиона человеческих жизней. Но противники вакцинации все же находятся, и их становится больше. О том, почему в XXI веке родители отказываются делать прививки детям, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Расскажите, пожалуйста, какой механизм действия вакцин? Потому что я знаю, что многие антипрививочники приводят аргумент, что это ужасно, что в организм поступает ослабленный вирус. Зачем нам лишний раз организм травмировать? В общем, они как-то демонизируют вообще сам процесс вакцинации.
Елена Самойлович, заведующий лабораторией вакциноуправляемых инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Действительно, демонизируют процесс – хорошее очень слово. Понятно что механизм действия вакцин (об этом можно говорить много) – это очень сложный процесс. Но если сказать об этом коротко, то защита человека от патогенов представлена иммунной системой, которая, в свою очередь, имеет две составляющие – это неспецифический или врожденный иммунитет и приобретенный либо адаптивный, либо специфический иммунитет. Вакцины – их действие направлено на создание специфической защиты от какого-то конкретного микроба.
Наталья Надольская:
Можно говорить, что это тренировка организма? Что организм в легкой форме должен заболеть, чтобы иммунитет начал работать?
Елена Самойлович:
Необязательно в легкой форме заболеть. Механизм действия различен в зависимости от видов вакцин. Если разделить все вакцины на две большие группы – очень примитивная такая классификация: живые вакцины и неживые вакцины или убитые, или инактивированные вакцины. Живые вакцины представлены оттенуированными вирусами, если мы говорим про вирусные вакцины, то есть ослабленными. В отношении живых вакцин можно сказать, что этот ослабленный вирус в какой-то степени имитирует, создает иммунитет таким же путем, как естественная инфекция. Вызывает иммунитет, но при это, как правило, не вызывает заболевание, в редких случаях какие-то реакции. Когда речь идет о введении инактивированных вакцин, то там вообще живого патогена никакого нет, туда вводятся компоненты вируса. Инактивированные вакцины в свою очередь – их очень много различных видов: белковые вакцины, цельноклеточные вакцины, сплит-вакцины – расщепленные, субъединичная вакцина, конъюгированнная полисахаридно-белковая, чисто послисахаридная, ДНКовая, РНКовая.
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