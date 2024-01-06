Заболеваемость резко снизилась. Влияет ли качество жизни на распространение инфекции?

До открытия вакцин мир был вынужден выживать. Миллионы людей ежегодно умирали от болезней, которые сегодня, к счастью, можно предотвратить. Эффективность вакцины неоднократно доказана. Каждый год она спасает порядка 2,5 миллиона человеческих жизней. Но противники вакцинации все же находятся, и их становится больше. О том, почему в XXI веке родители отказываются делать прививки детям, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Самойлович, заведующий лабораторией вакциноуправляемых инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Можно ли путем повышения качества жизни, бороться с тем или иным инфекционным заболеванием? Мне хотелось бы сказать, что повышение качества жизни, питание, закаливание – все это повышает неспецифический иммунитет организма. Однако защиту от конкретной инфекции может обеспечить только специфический иммунный ответ, который может выработаться в ответ на перенесенную инфекцию либо вакцинацию.

В качестве примера хочу привести краснуху. В довакцинальный период вакцинация против краснухи у нас началась в 1996 году, в принципе, не так давно, три десятилетия назад, в составе комбинированной вакцины – корь, эпидемический паротит, краснуха. До вакцинации ежегодно регистрировалось 30-50 тысяч случаев заболевания краснухой в год. После введения вакцинации заболеваемость резко снизилась. В 2000 году была введена вторая доза вакцины, в 2006 году были привиты все мальчики и девочки в возрасте от 11 до 19 лет. После этого заболеваемость краснухой резко снизилась, и уже с 2007 года у нас единичные случаи краснухи или вообще не регистрируется.

Параллельно ветряная оспа – те же тысячи случаев заболевших. Несмотря на то, что уровень жизни из года в год повышается, все-таки тысячи случаев заболевших как были в начале 2000-х годов и ранее, так тысячи случаев заболевших и в настоящее время. Так что, мне кажется, это убедительный пример того, что все-таки без вакцинации говорить о контроле над инфекцией, а тем более ликвидации инфекции не приходится.