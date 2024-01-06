«Запущенный иммунный механизм». Какие реакции у ребёнка на прививку педиатры считают нормой?

До открытия вакцин мир был вынужден выживать. Миллионы людей ежегодно умирали от болезней, которые сегодня, к счастью, можно предотвратить. Эффективность вакцины неоднократно доказана. Каждый год она спасает порядка 2,5 миллиона человеческих жизней. Но противники вакцинации все же находятся, и их становится больше. О том, почему в XXI веке родители отказываются делать прививки детям, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что многие мамы, прививая первого ребенка, второго и последующих, могут столкнуться с негативной реакцией на прививку, и, собственно, после чего они решают вообще больше не прививать своих будущих детей, дабы не повторилась эта не очень приятная картина. Анна, можете сказать, какая реакция у ребенка считается нормой – температура, покраснение? Всегда ли мамы готовы к такой реакции организма своих детей, и как им объяснить, чего нужно бояться, а чего – нет?