«Запущенный иммунный механизм». Какие реакции у ребёнка на прививку педиатры считают нормой?

До открытия вакцин мир был вынужден выживать. Миллионы людей ежегодно умирали от болезней, которые сегодня, к счастью, можно предотвратить. Эффективность вакцины неоднократно доказана. Каждый год она спасает порядка 2,5 миллиона человеческих жизней. Но противники вакцинации все же находятся, и их становится больше. О том, почему в XXI веке родители отказываются делать прививки детям, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что многие мамы, прививая первого ребенка, второго и последующих, могут столкнуться с негативной реакцией на прививку, и, собственно, после чего они решают вообще больше не прививать своих будущих детей, дабы не повторилась эта не очень приятная картина. Анна, можете сказать, какая реакция у ребенка считается нормой – температура, покраснение? Всегда ли мамы готовы к такой реакции организма своих детей, и как им объяснить, чего нужно бояться, а чего – нет?
Анна Котова, главный врач 6-й городской детской клинической поликлиники г. Минска:
Организм каждого ребенка, вообще, индивидуален. Мы даже сами не знаем возможности нашего организма, и как наше тело поступит в той или иной ситуации. Точно так же детские организмы ведут себя по-разному. В принципе, мы так думаем, врачи-педиатры, что если есть какая-то реакция, то это уже запущенный иммунный механизм. То есть уже мы ожидаем адекватной в последующем защитной реакции организма, если вдруг ребенок столкнется с этой инфекцией. Как правило, реакции, которые мы наблюдаем на прививке, делятся на общие – это повышение температуры тела – или местные, то есть те реакции, которые возникают в месте введения укола. Обязательно врач-педиатр, когда назначает ребенку прививку, дает разрешение на проведение вакцинации, об этих возможных реакциях, допустимых вполне, объясняет и рассказывает. До определенного диаметра могут развиться местные эти реакции. Но бывают, конечно же, в очень редких случаях, по литературе, наверное, это, возможно, на несколько сотен тысяч или даже миллионов развитие осложнений.