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Перевод стрелок на зимнее время в Беларуси, как и в 2011 году, производиться не будет

27 октября 2012 12:53
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Новости Беларуси. Многие европейские страны сегодня ночью перейдут на зимнее время. Стрелки часов переведут на час назад. Беларусь же отменила подобную практику еще в 2011 году – вслед за другими странами Таможенного союза.

Таким образом, уже 28 октября разница во времени между Беларусью и Украиной станет 1 час, а временное различие между Минском и Варшавой или, например, Берлином – два часа.

В связи с этим изменения в графике движения пассажирских поездов были внесены заранее. Время отправления и прибытия, указанное на билетах пассажиров, соответствует откорректированному графику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Таможенный союз

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