Мингорисполком провел выездное заседание по вопросу модернизации рынков Минска

Новости Беларуси. Столичные рынки выйдут на новый уровень. О модернизации торговых объектов 27 октября шла речь на выездном заседании Мингорисполкома.

Сейчас в городе почти 3 десятка рынков. Только за выходные их посещают около полумиллиона человек. Изменения затронут многие аспекты: начиная от внешнего облика мест продаж заканчивая безопасностью.

Несоблюдение должных условий торговли будет пресекаться. Так, отстранен от должности директор одного из столичных рынков. На особый контроль поставлена и сама система организации торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Мингоррисполкома:

Естественно, что движение денег очень большое, движение товаров очень большое. И мы заинтересованы в том, чтобы это все было цивилизованно, открыто, качественно. Культура обслуживания, сертификаты, качественные товары. То есть вот наш интерес сегодня. Поэтому цель сегодняшнего рассмотрения – чтобы все эти вопросы на наших торговых объектах, которые называются рынки Минска, были приведены в соответствие. Все это позволит качество работы поднять на максимально высокую планку и обеспечит те поручения главы государства, которые были даны при назначения руководящих кадров города, – создать город образцового правления, город для людей, город во имя людей.