«Одной теории мало, нужна практика». Как воспитывают патриотов в Беларуси

Чтобы наше подрастающие поколения обретали чувства любви к Родине, в Беларуси работают военно-патриотические клубы и классы, где обучаются тысячи ребят. Официально воспитательные функции теперь возложены и на Министерство обороны. Такой указ подписал глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вот так выглядит утро субботы воспитанников военно-патриотического клуба «Черный лис» на базе 5-й бригады специального назначения. Весьма бодро, правда?

Здесь ребята учатся собирать-разбирать стрелковое оружие, управлять дронами, рукопашному бою, изучают азбуку Морзе. И весь процесс воспитания исключительно в духе патриотизма.

Захар Паршин, воспитанник военно-патриотического клуба «Чёрный лис»:

Сначала здесь было не так чтобы много человек. Где-то до 40, мне кажется. А с каждым годом все больше и больше. Так что можно сказать, что с каждым годом патриотизм все больше и больше популярным становится.

Виктория Кошкарева, воспитанница военно-патриотического клуба «Чёрный лис»:

В моем понимании, патриотизм – это когда человек любит и уважает свою Родину, а также при первой возможности и первой необходимости готов ее защищать.

Эвелина Авицюк, воспитанница военно-патриотического клуба «Чёрный лис»:

Я очень много чего делаю для того, чтобы быть прямо истинным патриотом. Хожу сюда на занятия, ставлю «показухи» у детей, помогаю своему военруку, помогаю знакомым, которым это надо. Хожу сюда, занимаюсь. Если что, мне можно позвонить, сказать, если кому-то помощь нужна. Я могу помочь с любым делом.

Всего по стране работают более 200 военно-патриотических клубов. А начиналось все в 2021-м. Именно тогда по инициативе генерал-майора Карпенкова начала работу известная «Рысь». «Черный лис» в Мариной Горке появился пару лет назад и сразу привлек внимание местных ребятишек. Сейчас здесь занимаются более 80 «лисят». Многие из них свое будущее планируют связать с силовыми вузами. Для этого предоставляются льготы.

Андрей Шарупич, заместитель командира бригады по идеологической работе 5-й отдельной бригады специального назначения:

Участники клуба должны пройти программу обучения, получить рекомендацию от командира части, что является основанием для зачисления в вузы вне конкурса.

Современный патриотизм – это не только гордость за прошлое, но и активное участие в строительстве мирного будущего, которого после переломного 2020-го у белорусов могло бы и не быть. И всему виной стало бы навязывание жизни в парадигме западных ценностей. Но сегодня они уже с нас берут пример. В Брестской крепости французские журналисты сняли сюжет о патриотическом воспитании нашей молодежи.

Владимир Игнатик, начальник отдела управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Благодаря тому, что все-таки наше поколение умеет своевременно делать правильные выводы и ориентироваться в сложной обстановке, мы не допустили осложнений 2020 года. И на сегодня, сделав выводы, мы активно работаем с молодежью и с населением в вопросах патриотического воспитания.

Сергей Щур, проректор по идеологической и воспитательной работе Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина:

Молодежи действительно надо знать, знать ее особенности, ее интересы. И тогда последовательно с ней работать, чтобы донести ту или иную ценность или показать в том свете, как оно действительно жизненно необходимо.

А ведь действительно, любовь к своему прививается постепенно с малых лет. Сначала это зависит от родителей, после – воспитателей и педагогов, а еще позже – руководителей. Это кропотливый труд всей страны. Лукашенко: следующая пятилетка станет временем молодежи. Подробности. От того, насколько эффективно государство поддерживает, воспитывает и вовлекает молодое поколение в развитие общества, напрямую зависит будущее страны. Этот тезис не единожды звучал от Президента, и сегодня он красной нитью проходит через всю молодежную политику Беларуси.