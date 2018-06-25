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Ветхие ограды и памятники снесут, а вместо них появятся плиты: на Военном кладбище в Минске проходит реконструкция

25 июня 2018 12:52
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Новости Беларуси. Благоустроить память. На самом старом кладбище в Минске – Военном – проходит реконструкция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветхие ограды и памятники снесут, а вместо них появятся плиты: на Военном кладбище в Минске проходит реконструкция-1

В 2015 году в рамках инвентаризации место захоронения было определено – больше 3,5 тысяч заброшенных могил. На каждой для родственников оставили объявление – приведите в порядок. Порядка 80 участков были преображены. Остальные подтвердили временем статус заброшенных.

Ветхие ограды и памятники снесут, а вместо них появятся плиты: на Военном кладбище в Минске проходит реконструкция-4

Сергей Тур, заместитель директора спецкомбината бытового обслуживания:
Ни одно захоронение переносить, сносить и демонтировать не будут. На том месте, где было заброшено захоронение, будет стоять подголовник установленного образца.

Ветхие ограды и памятники снесут, а вместо них появятся плиты: на Военном кладбище в Минске проходит реконструкция-7

Сегодня старые ветхие ограды и памятники сносят, а вместо них появляются небольшие плиты. Кроме этого, на кладбище планируют ликвидировать аварийно опасные деревья.

# Кладбища Беларуси # общество # Фотофакт

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