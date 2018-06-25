На неделе в Беларуси потеплеет до +31°С, но с выходных начнётся похолодание

Новости Беларуси. В ближайшую неделю в Беларуси будет тепло, к пятнице температура воздуха может нагреться до +31°С, а потом начнётся похолодание.

26 июня ночью в основном по западу республики, днём почти по всей стране пройдут кратковременные дожди. Днём в некоторых районах возможны грозы. В тёмное время суток столбик термометра будет показывать +5… +11°С, днём потеплеет до +19… +25°С.

27 июня дожди и грозы ожидаются только в Брестской и Гродненской областях. Ночью воздух охладится до +9… +15°С, в светлое время суток температура воздуха составит от +22°С по северо-западу до +29°С по юго-востоку страны.

28 июня по южным территориям республики местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью синоптики прогнозируют тёплую погоду: от +14°С до +20°С. Днём ожидается до +24… +30°С.

29 июня ночью по юго-западу, днём в некоторых районах Беларуси будут кратковременные дожди с грозами. Ночью столбик термометра опустится до +14… +20°С. Днём ожидается +21… +28°С, на юго-восточных территориях воздух нагреется до +29… +31°С.

В конце недели на территорию Беларуси придёт холодный воздух с Балтийского моря. В связи с этим ожидаются дожди и понижение температуры.