Суд Калинковичского района Гомельской области вынес приговор пенсионеру, который убил 15-летнего подростка

75-летний мужчина приговорен к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме того, пожилой мужчина обязан выплатить родственникам мальчика моральную компенсацию в 10 миллионов рублей.Напомним, трагедия в деревне Липов произошла в ноябре прошлого года. Пенсионер открыл стрельбу из охотничьего ружья по подросткам, которые бросали в его дом снежки. Один из старшеклассников получил смертельное ранение в голову и скончался по дороге в больницу.