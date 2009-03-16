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Суд Калинковичского района Гомельской области вынес приговор пенсионеру, который убил 15-летнего подростка

16 марта 2009 14:51
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75-летний мужчина приговорен к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме того, пожилой мужчина обязан выплатить родственникам мальчика моральную компенсацию в 10 миллионов рублей.Напомним, трагедия в деревне Липов произошла в ноябре прошлого года. Пенсионер открыл стрельбу из охотничьего ружья по подросткам, которые бросали в его дом снежки. Один из старшеклассников получил смертельное ранение в голову и скончался по дороге в больницу.
# общество

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