«Одно-два занятия и уже студенты ориентируются». Преподаватели Гродненского меда рассказали об учебном процессе
Новости Беларуси. В Гродненском медуниверситете всегда был упор на практику. Университет впервые в стране открыл симуляционный центр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это произошло почти 10 лет назад. В современной лаборатории с манекенами и тренажерами обучают многим медицинским процедурам.
Дмитрий Боярович, корреспондент СТВ:
Что нужно делать для того, чтобы научиться делать УЗИ?
Елена Зарецкая, ассистент кафедры Гродненского государственного медицинского университета:
Взяли датчик, на панели мы выбрали пациента № 2. Можем видеть его краткую историю. То есть это мужчина 20 лет, он знает, что у него есть проблемы с печенью, что у него болит печень. И вот он к нам с таким анамнезом пришел.
Начинаем исследование, поставив датчик под мечевидным отростком. Начинаем смещение датчика вниз до появления картинки. Нам достаточно всего лишь сдвигать датчик вниз. Видите, у нас появляется изображение печени. И сейчас нам нужно попытаться вывести патологический процесс, который привел к нам пациента. Начинаем смещать датчик. У нас появляется то, что привело к нам пациента. Это соответствует варианту многокамерной кисты.
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Дмитрий Боярович:
А сколько времени у студентов уходит, чтобы научиться делать правильно, эффективно УЗИ?
Елена Зарецкая:
Одно-два занятия, уже студенты ориентируются.
Зашить и перевязать рану, вправить сломанную кость, сделать непрямой массаж сердца и даже принять роды – всему этому учат делать на муляжах. Занятия здесь проходят даже у первокурсников. Но изучить азы первой помощи может любой.
Павел Протасевич, преподаватель Гродненского государственного медицинского университета:
Пальпаторные ощущения очень мануально нужны. У человека, который сделал какую-то элементарную вещь хотя бы однажды, уже останется это в памяти, и уже в сложившейся ситуации ему будет гораздо легче принять решение.
У нас уже накопилось в нашем университете огромное количество ситуаций, когда именно наши студенты начинали оказывать неотложную помощь пациентам на улице, на территории больницы до прибытия уже специалистов. И это спасало людям жизни.
Леон Кепурко, заведующий лабораторией практического обучения Гродненского государственного медицинского университета:
Вначале все преподаватели и студенты очень настороженно относились к этому. Почему? Потому что как можно с куклой или с электронным оборудованием работать практически? Однако сейчас, в настоящее время практически все студенты всех курсов приходят к нам и обучаются.