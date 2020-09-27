Новый ректор Гродненского меда: «Я глубоко убеждена, что выходя из этого вуза нужно быть патриотом»

Новости беларуси. Как сегодня учат помогать другим и каков имидж врача? Гродненский медуниверситет – один из трех вузов, где на неделе поменялось руководство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Елена Кроткова: «Уже на уровне университета необходимо создавать перспективный резерв кадров»

Дмитрий Боярович, корреспондент СТВ:

При назначении новых ректоров, вы в частности высказывались о том, что в медицинском университете в Гродно будете больше внимания уделять практико-ориентированности студентов и привлечению их к административной работе. Скажите, что это в себя включает? «Одно-два занятия и уже студенты ориентируются». Преподаватели Гродненского меда рассказали об учебном процессе

Елена Кроткова, ректор Гродненского государственного медицинского университета:

Мы многое говорим про практико-ориентированнсть, и это направление уже существует в образовании. Я имела в виду, что оно должно стать приоритетным. Выходя из стен, каждый выпускник уже должен быть готов к выполнению своих должностных инструкций. Я приложу все свои усилия как руководитель для того, чтобы Гродненский медицинский университет стал университетом 3.0.

Дмитрий Боярович:

При назначении новых ректоров глава государства отметил, что специалисты, которые выходят из университетов, должны быть патриотичными. В чем заключается суть этого понятия?