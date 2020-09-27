Прямой эфир

Новый ректор Гродненского меда: «Я глубоко убеждена, что выходя из этого вуза нужно быть патриотом»

27 сентября 2020 17:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости беларуси. Как сегодня учат помогать другим и каков имидж врача? Гродненский медуниверситет – один из трех вузов, где на неделе поменялось руководство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Елена Кроткова: «Уже на уровне университета необходимо создавать перспективный резерв кадров»

Новый ректор Гродненского меда: «Я глубоко убеждена, что выходя из этого вуза нужно быть патриотом»-1

Дмитрий Боярович, корреспондент СТВ:
При назначении новых ректоров, вы в частности высказывались о том, что в медицинском университете в Гродно будете больше внимания уделять практико-ориентированности студентов и привлечению их к административной работе. Скажите, что это в себя включает?

«Одно-два занятия и уже студенты ориентируются». Преподаватели Гродненского меда рассказали об учебном процессе

Новый ректор Гродненского меда: «Я глубоко убеждена, что выходя из этого вуза нужно быть патриотом»-4

Елена Кроткова, ректор Гродненского государственного медицинского университета:
Мы многое говорим про практико-ориентированнсть, и это направление уже существует в образовании. Я имела в виду, что оно должно стать приоритетным. Выходя из стен, каждый выпускник уже должен быть готов к выполнению своих должностных инструкций. Я приложу все свои усилия как руководитель для того, чтобы Гродненский медицинский университет стал университетом 3.0.

Новый ректор Гродненского меда: «Я глубоко убеждена, что выходя из этого вуза нужно быть патриотом»-7

Дмитрий Боярович:
При назначении новых ректоров глава государства отметил, что специалисты, которые выходят из университетов, должны быть патриотичными. В чем заключается суть этого понятия?

Новый ректор Гродненского меда: «Я глубоко убеждена, что выходя из этого вуза нужно быть патриотом»-10

Елена Кроткова:
Я глубоко убеждена, что выходя из этого вуза, нужно быть патриотом, но здесь патриотизм невозможно навязать, невозможно сказать человеку, что вот, «это родина, ты ее должен любить». Это должно возникнуть, само ощущение. А возникнуть может лишь тогда, когда он начнет ценить. У нас поистине социально ориентированная политика, мы привыкли, что так должно быть, и никто не может представить, что мы можем это потерять.

# Медицина # общество # Дмитрий Боярович # Елена Кроткова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Помогать человеку, который нуждается в помощи». Фронтовая медсестра обратилась к современным медикам
27 сентября 2020 17:28

«Помогать человеку, который нуждается в помощи». Фронтовая медсестра обратилась к современным медикам

Слова, адресованные каждому гражданину. Главные моменты инаугурации Президента Беларуси в одном видео
27 сентября 2020 17:07

Слова, адресованные каждому гражданину. Главные моменты инаугурации Президента Беларуси в одном видео

О белорусско-российских отношениях, об отмене роуминга и возобновлении транспортного сообщения. Рассказывает Дмитрий Мезенцев
27 сентября 2020 17:05

О белорусско-российских отношениях, об отмене роуминга и возобновлении транспортного сообщения. Рассказывает Дмитрий Мезенцев