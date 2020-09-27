Новый ректор Гродненского меда: «Я глубоко убеждена, что выходя из этого вуза нужно быть патриотом»
Новости беларуси. Как сегодня учат помогать другим и каков имидж врача? Гродненский медуниверситет – один из трех вузов, где на неделе поменялось руководство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Елена Кроткова: «Уже на уровне университета необходимо создавать перспективный резерв кадров»
Дмитрий Боярович, корреспондент СТВ:
При назначении новых ректоров, вы в частности высказывались о том, что в медицинском университете в Гродно будете больше внимания уделять практико-ориентированности студентов и привлечению их к административной работе. Скажите, что это в себя включает?
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Елена Кроткова, ректор Гродненского государственного медицинского университета:
Мы многое говорим про практико-ориентированнсть, и это направление уже существует в образовании. Я имела в виду, что оно должно стать приоритетным. Выходя из стен, каждый выпускник уже должен быть готов к выполнению своих должностных инструкций. Я приложу все свои усилия как руководитель для того, чтобы Гродненский медицинский университет стал университетом 3.0.
Дмитрий Боярович:
При назначении новых ректоров глава государства отметил, что специалисты, которые выходят из университетов, должны быть патриотичными. В чем заключается суть этого понятия?
Елена Кроткова:
Я глубоко убеждена, что выходя из этого вуза, нужно быть патриотом, но здесь патриотизм невозможно навязать, невозможно сказать человеку, что вот, «это родина, ты ее должен любить». Это должно возникнуть, само ощущение. А возникнуть может лишь тогда, когда он начнет ценить. У нас поистине социально ориентированная политика, мы привыкли, что так должно быть, и никто не может представить, что мы можем это потерять.