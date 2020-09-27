«Помогать человеку, который нуждается в помощи». Фронтовая медсестра обратилась к современным медикам
Новости Беларуси. Фронтовая медсестра – такая роль на войне тогда еще юной девушке выпала Лидии Кондратьевне. Жестокость боев женщина помнит так, как сегодня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В автохирургическом отряде ветеран прошла от Сталинграда до Берлина, помогая другим и днем, и ночью.
Дмитрий Боярович, корреспондент СТВ:
Чем приходилось рисковать?
Лидия Волкова, ветеран Великой Отечественной войны:
Жизнью. В любое время могли подстрелить, бомбили по-страшному, причем так: что на бреющей спускается, строчит из пулемета, бомбы бросает и все. Но спасали жизнь, оказывали помощь. Старались сразу, как можно быстрее.
Дмитрий Боярович:
А что бы вы пожелали и сказали современным врачам?
Лидия Волкова:
Каждый врач и сам знает, что его святая обязанность – помогать человеку, который нуждается в помощи. Это не изменилось, это святое.