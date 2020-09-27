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«Помогать человеку, который нуждается в помощи». Фронтовая медсестра обратилась к современным медикам

27 сентября 2020 17:28
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Новости Беларуси. Фронтовая медсестра – такая роль на войне тогда еще юной девушке выпала Лидии Кондратьевне. Жестокость боев женщина помнит так, как сегодня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В автохирургическом отряде ветеран прошла от Сталинграда до Берлина, помогая другим и днем, и ночью.

«Помогать человеку, который нуждается в помощи». Фронтовая медсестра обратилась к современным медикам -1

Дмитрий Боярович, корреспондент СТВ:
Чем приходилось рисковать?

«Помогать человеку, который нуждается в помощи». Фронтовая медсестра обратилась к современным медикам -4

Лидия Волкова, ветеран Великой Отечественной войны:
Жизнью. В любое время могли подстрелить, бомбили по-страшному, причем так: что на бреющей спускается, строчит из пулемета, бомбы бросает и все. Но спасали жизнь, оказывали помощь. Старались сразу, как можно быстрее.

Дмитрий Боярович:
А что бы вы пожелали и сказали современным врачам?

«Помогать человеку, который нуждается в помощи». Фронтовая медсестра обратилась к современным медикам -7

Лидия Волкова:
Каждый врач и сам знает, что его святая обязанность – помогать человеку, который нуждается в помощи. Это не изменилось, это святое.

# Медицина # общество # Дмитрий Боярович # Лидия Волкова # Фотофакт

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