Новости Беларуси. Дети-сироты получат право становиться на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту первого рабочего места, а также по месту получения статуса сироты.

В Беларуси сейчас более 20 тысяч детей имеют статус сироты. До 23 лет они по закону пользуются определенными преференциями. Впрочем, другие новеллы продлевают возрастной ценз на время обучения на дневной форме вуза. Причем до момента получения социального жилья эта категория граждан сможет проживать в общежитии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Красовская, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Эти граждане имеют право льготного кредитования на жилье. В течение пяти лет они живут в жилищном помещении социального пользования, и они имеют право воспользоваться этим льготным кредитованием и построить свое собственное жилье. А если они не воспользовались этим правом, то после истечения пяти лет данное социальное жилье переходит в статус арендного жилья.