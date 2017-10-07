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Одни покупают килограммами, другие – мешками: какие продукты в приоритете у минчан на сельскохозяйственных ярмарках?

07 октября 2017 15:28
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Новости Беларуси. В лучших традициях сельскохозяйственных ярмарок. Минск наполнился бойкими местами торговли. Ассортимент традиционно разнообразный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одни покупают килограммами, другие – мешками: какие продукты в приоритете у минчан на сельскохозяйственных ярмарках?-1

Свежие овощи и фрукты в эти выходные можно купить на торговых площадках во всех районах столицы. Сюда съехались аграрии из разных уголков Беларуси, чтобы предложить урожай со своих подворий. Продукция с минимальной торговой надбавкой традиционно пользуется спросом. Горожане в полной мере могут запастись на зиму витаминами. Все свежее, только с грядок. Кроме овощей и фруктов, здесь представлен большой выбор мясомолочной продукции, выпечки, мёда, рыбы.

Одни покупают килограммами, другие – мешками: какие продукты в приоритете у минчан на сельскохозяйственных ярмарках?-3

Площадка возле кинотеатра Киев сегодня напоминает пеструю поляну из овощей и фруктов. Торговля началась с самого утра. Сюда съехались аграрии со всех уголков Беларуси, чтобы предложить урожай со своих подворий.

Одни покупают килограммами, другие – мешками: какие продукты в приоритете у минчан на сельскохозяйственных ярмарках?-5

Продукция с минимальной торговой надбавкой традиционно пользуется спросом. Горожане в полной мере могут запастись на зиму витаминами. Все свежее, только с грядок.

Одни покупают килограммами, другие – мешками: какие продукты в приоритете у минчан на сельскохозяйственных ярмарках?-8

Кроме овощей и фруктов, здесь и большой выбор мясомолочной продукции, выпечки, мёда, рыбы. Не осталась без внимания и картошка. Второй хлеб традиционно пользуется спросом на сельскохозяйственных базарах.

Одни покупают килограммами, другие – мешками: какие продукты в приоритете у минчан на сельскохозяйственных ярмарках?-10

Одни покупали по несколько килограмм, другие – мешками. Благо выбор большой. Здесь привычный скарб и бриз, и новые экзотические сорта аргентина и вектор.

Одни покупают килограммами, другие – мешками: какие продукты в приоритете у минчан на сельскохозяйственных ярмарках?-12

Александр Спургяш, продавец:
Бриз хорошо разваривается, вкусная, желтая картошка. А вектор она более плотная. Ее хорошо жарить и на драники.

Одни покупают килограммами, другие – мешками: какие продукты в приоритете у минчан на сельскохозяйственных ярмарках?-14

Немало конкурентов оказалось и у продавцов клюквы. Впрочем, уже к обеду прилавок Владислава Ковальчука оказался практически пустым. Товар разобрали за несколько часов.

Одни покупают килограммами, другие – мешками: какие продукты в приоритете у минчан на сельскохозяйственных ярмарках?-16

Владислав Ковальчук, продавец:
С болот, с Полесья. Семьями ходим собираем, за день можно вынести 40-50 килограмм клюквы

Довольны ассортиментом остались покупатели. Да и цены приятно удивили всех посетителей.

Одни покупают килограммами, другие – мешками: какие продукты в приоритете у минчан на сельскохозяйственных ярмарках?-19

Людмила Панферова, посетительница селькохозяйственной ярмарки:
Очень хорошо, удобно. Здесь я пришла, купила и к зиме заготовлю. Сейчас перца на лечо куплю килограмм 10. Морковки купила. Заготовки на зиму надо делать. 

Одни покупают килограммами, другие – мешками: какие продукты в приоритете у минчан на сельскохозяйственных ярмарках?-21

Без покупок сегодня никто не ушел. Пенсионерам и ветеранам с доставкой товаров поможет социальная служба и молодёжь. К радости покупателей, это не последняя ярмарка в этом году. Сделать запасы на зиму все желающие смогут до середины ноября.

# общество # Фотофакт # Ярмарки в Минске # Людмила Панферова # Александр Спургяш # Владислав Ковальчук

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