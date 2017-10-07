Одни покупают килограммами, другие – мешками: какие продукты в приоритете у минчан на сельскохозяйственных ярмарках?

Новости Беларуси. В лучших традициях сельскохозяйственных ярмарок. Минск наполнился бойкими местами торговли. Ассортимент традиционно разнообразный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В лучших традициях сельскохозяйственных ярмарок. Минск наполнился бойкими местами торговли. Ассортимент традиционно разнообразный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свежие овощи и фрукты в эти выходные можно купить на торговых площадках во всех районах столицы. Сюда съехались аграрии из разных уголков Беларуси, чтобы предложить урожай со своих подворий. Продукция с минимальной торговой надбавкой традиционно пользуется спросом. Горожане в полной мере могут запастись на зиму витаминами. Все свежее, только с грядок. Кроме овощей и фруктов, здесь представлен большой выбор мясомолочной продукции, выпечки, мёда, рыбы.
Площадка возле кинотеатра Киев сегодня напоминает пеструю поляну из овощей и фруктов. Торговля началась с самого утра. Сюда съехались аграрии со всех уголков Беларуси, чтобы предложить урожай со своих подворий.
Продукция с минимальной торговой надбавкой традиционно пользуется спросом. Горожане в полной мере могут запастись на зиму витаминами. Все свежее, только с грядок.
Кроме овощей и фруктов, здесь и большой выбор мясомолочной продукции, выпечки, мёда, рыбы. Не осталась без внимания и картошка. Второй хлеб традиционно пользуется спросом на сельскохозяйственных базарах.
Одни покупали по несколько килограмм, другие – мешками. Благо выбор большой. Здесь привычный скарб и бриз, и новые экзотические сорта аргентина и вектор.
Александр Спургяш, продавец:
Бриз хорошо разваривается, вкусная, желтая картошка. А вектор она более плотная. Ее хорошо жарить и на драники.
Немало конкурентов оказалось и у продавцов клюквы. Впрочем, уже к обеду прилавок Владислава Ковальчука оказался практически пустым. Товар разобрали за несколько часов.
Владислав Ковальчук, продавец:
С болот, с Полесья. Семьями ходим собираем, за день можно вынести 40-50 килограмм клюквы
Довольны ассортиментом остались покупатели. Да и цены приятно удивили всех посетителей.
Людмила Панферова, посетительница селькохозяйственной ярмарки:
Очень хорошо, удобно. Здесь я пришла, купила и к зиме заготовлю. Сейчас перца на лечо куплю килограмм 10. Морковки купила. Заготовки на зиму надо делать.
Без покупок сегодня никто не ушел. Пенсионерам и ветеранам с доставкой товаров поможет социальная служба и молодёжь. К радости покупателей, это не последняя ярмарка в этом году. Сделать запасы на зиму все желающие смогут до середины ноября.