Баскетболисты «Гродно-93» одержали победу над витебским «Рубоном»

В мужском баскетбольном чемпионате Беларуси стартовала вторая полуфинальная серия. «Гродно-93» на своей площадке принимало витебский «Рубон», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева со стартовых минут захватили инициативу. После первой половины встречи «Рубон» уступал со счетом 31:48. Гродненские баскетболисты доминировали на протяжении всего поединка. И в итоге одержали победу – 85:62.

Второй матч состоится 8 мая. Серия продлится до трех побед одной из команд. Вторую полуфинальную пару составляют баскетболисты «МИНСКА» и «Борисфена». Могилевчане ведут в серии со счетом 1:0.