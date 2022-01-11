Одна из станций построена почти на 100%. Рассказываем, что сейчас делают на стройплощадке третьей линии метро в Минске

Новости Беларуси. Строительные работы на трех новых станциях Зеленолужской линии минской подземки планируют завершить до конца 2022 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. После этого приступят к отделке и оснащению оборудованием. Сейчас станции в разной степени готовности.

Выполняется проходка перегонного тоннеля от «Вокзальной» до «Неморшанского сада». Осталось около 500 метров. Сама же станция «Неморшанский сад» в конструкциях выполнена на 70 %. На «Слуцком гостинце» идет сооружение котлована. Наибольшая степень готовности у «Аэродромной» – сооружение конструкции станции выполнено на 99 %.

Сергей Гречкин, начальник производственно-технического отдела УП «Минскметрострой»:

Сейчас выполняется обратная засыпка, в этом месяце планируем закончить обратную засыпку станции. Выполняются архитектурно-отделочные работы, в том числе по укладке керамогранита, гранита. Приступили к монтажу оборудования – вентиляционного оборудования, в ближайшее время – электротехнического оборудования и так далее. Станция движется по графику.