Прямой эфир

Директор МГПТК лёгкой промышленности и комплексной логистики: «Мы хотели бы, чтобы наша Конституция была гарантией»

11 января 2022 13:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минском колледже легкой промышленности и комплексной логистики состоялась встреча с членами Совета Республики. Вместе с ними педагоги и учащиеся также обсуждали проект обновленной белорусской Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Директор МГПТК лёгкой промышленности и комплексной логистики: «Мы хотели бы, чтобы наша Конституция была гарантией»-1

Марина Мушницкая, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа легкой промышленности и комплексной логистики:  
Для педагогических работников и учащихся нашего колледжа это важно. Если бы пару недель назад, две-три недели, возможно, мы к такой диалоговой площадке отнеслись бы более спокойно. Но события в братской нашей стране, в Казахстане, дали нам основания на многие события посмотреть по-другому. И именно по этой причине сегодня мы хотели бы, чтобы наша Конституция была гарантией от стихийных перемен, гарантией от потери социальных благ, которые годами и десятилетиями нарабатывались в нашей стране. Мы хотим сохранить стабильность.  

Сергей Сивец: самое главное – услышать мнения людей, насколько они оценивают важность изменения Конституции (подробнее здесь).  

# Конституция # общество # Марина Мушницкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Сивец: самое главное – услышать мнения людей, насколько они оценивают важность изменения Конституции
11 января 2022 13:21

Сергей Сивец: самое главное – услышать мнения людей, насколько они оценивают важность изменения Конституции

Максим Рыженков об обсуждении Конституции: большинство обращений касаются конфигурации новой власти – ВНС
11 января 2022 11:36

Максим Рыженков об обсуждении Конституции: большинство обращений касаются конфигурации новой власти – ВНС

«Волшебная атмосфера привлекает посетителей». В Логойске проходит выставка антикварных ёлочных игрушек
11 января 2022 11:27

«Волшебная атмосфера привлекает посетителей». В Логойске проходит выставка антикварных ёлочных игрушек