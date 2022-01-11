Директор МГПТК лёгкой промышленности и комплексной логистики: «Мы хотели бы, чтобы наша Конституция была гарантией»

Новости Беларуси. В Минском колледже легкой промышленности и комплексной логистики состоялась встреча с членами Совета Республики. Вместе с ними педагоги и учащиеся также обсуждали проект обновленной белорусской Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марина Мушницкая, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа легкой промышленности и комплексной логистики:
Для педагогических работников и учащихся нашего колледжа это важно. Если бы пару недель назад, две-три недели, возможно, мы к такой диалоговой площадке отнеслись бы более спокойно. Но события в братской нашей стране, в Казахстане, дали нам основания на многие события посмотреть по-другому. И именно по этой причине сегодня мы хотели бы, чтобы наша Конституция была гарантией от стихийных перемен, гарантией от потери социальных благ, которые годами и десятилетиями нарабатывались в нашей стране. Мы хотим сохранить стабильность.
Сергей Сивец: самое главное – услышать мнения людей, насколько они оценивают важность изменения Конституции (подробнее здесь).