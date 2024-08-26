Одна из самых крупных православных обителей – рассказываем историю Свято-Елисаветинского монастыря
Женский Свято-Елисаветинский монастырь уже четверть века является центром духовного притяжения, просвещения и служения. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ.
Олег Лепешенков:
Елисаветинский монастырь один на весь большой город Минск, каково быть монастырю в большом городе открытым людям и миру?
Игуменья Евфорсиния (Лаптик), настоятельница Свято-Елисаветинского монастыря в г. Минске:
Здесь все делает Бог, задача нас, насельниц монастыря – это не мешать Богу.
Олег Лепешенков:
Что монастырь может дать миру, что он несет тем людям, которые сюда приходят?
Игуменья Евфорсиния:
Здесь происходит встреча с Богом, приезжают паломники, люди приходят из города. Я думаю, что самое главное – это встреча с Богом, чтобы человек, зайдя в ограду монастыря, переступив порог храма – у него обязательно происходят какие-то изменения. Пусть это не сразу, конечно, это долгий путь. У человека есть возможность, у него есть выбор, он смотрит жизнь до и после.
Олег Лепешенков:
Такие труды, которые вы несете вместе с сестрами, оставляют достаточно времени для внутренней жизни.
Игуменья Евфорсиния:
Конечно, мы стараемся, чтобы у человека была возможность – это зависит от каждого конкретного человека, потому что у нас каких-то таких строгих рамок нет. Есть исповедь, сестры имеют возможность еженедельно исповедоваться. Есть у нас монашеские собрания, где мы обсуждаем наши вопросы, решаем какие-то моменты, выясняем. Все равно Бог человека не спасает без самого человека. Наверное, трудно жить в нашем монастыре, потому что ты пришел из мира, здесь на пустом месте. Вчерашние студентки, молодые девушки, которые только пришли в храм. Это служение ближнему как-то очень сильно обогащает и дает развитие. Человек может ходить в храм годами и оставаться на одном и том же уровне. Благодаря этому служению, потому что ты приходишь к человеку, к больному, например, человек ждет. Бог знает, чего он хочет и через тебя дает то, что ему нужно . Это тебя самого обогащает, потом уже не этому человеку, ты даже ради себя. Не столько уже он нуждается во мне, а я в нем нуждаюсь, потому что расту от этого.
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