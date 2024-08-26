Одна из самых крупных православных обителей – рассказываем историю Свято-Елисаветинского монастыря

Олег Лепешенков: Елисаветинский монастырь один на весь большой город Минск, каково быть монастырю в большом городе открытым людям и миру?

Женский Свято-Елисаветинский монастырь уже четверть века является центром духовного притяжения, просвещения и служения. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ.

Игуменья Евфорсиния (Лаптик), настоятельница Свято-Елисаветинского монастыря в г. Минске:

Здесь все делает Бог, задача нас, насельниц монастыря – это не мешать Богу.

Олег Лепешенков:

Что монастырь может дать миру, что он несет тем людям, которые сюда приходят?

Игуменья Евфорсиния:

Здесь происходит встреча с Богом, приезжают паломники, люди приходят из города. Я думаю, что самое главное – это встреча с Богом, чтобы человек, зайдя в ограду монастыря, переступив порог храма – у него обязательно происходят какие-то изменения. Пусть это не сразу, конечно, это долгий путь. У человека есть возможность, у него есть выбор, он смотрит жизнь до и после.

Олег Лепешенков:

Такие труды, которые вы несете вместе с сестрами, оставляют достаточно времени для внутренней жизни.