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В Беларуси в 2024 году на 6,5% увеличилось производство молока

26 августа 2024 19:55
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Особое внимание сфере животноводства. Глава государства ориентирует на повышение продуктивности отрасли. Отмечается и положительная динамика. В 2024 году производство молока в Беларуси увеличили на 6,5 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Беларуси в 2024 году на 6,5% увеличилось производство молока-2

Активно в этом направлении работают и в Солигорском районе. Так в сельхозпредприятии «Краснодворцы» на содержании 5600 голов, дойного стада из них почти 1700. Здесь улучшают производственные процессы, создают комфортные условия для содержания буренок. Удой на сегодняшний день составляет 28 литров на корову. Эту планку планируют повысить. Поэтому активно запасаются кормами. Составляют отдельные рационы. Особое внимание кормозаготовке – в закромах уже 23 тысячи тонн сенажа – план выполнили. Следом приступят к силосу. Необходимо заготовить 30 тысяч тонн. Также у каждой буренки есть датчик движения, который позволяет распознать сколько раз животное подходило к кормовому столу.

В Беларуси в 2024 году на 6,5% увеличилось производство молока-4

Юрий Шарай, агроном сельхозпредприятия «Краснодворцы»:
Новый комплекс, который был введен в феврале, дал даже не то, чтобы понять, а все-таки подтвердил ту теорию, которая была выдвинута со стороны Минсельхозпрода, высшего руководства, что все-таки за технологией будущее.

В Беларуси в 2024 году на 6,5% увеличилось производство молока-6

В сельхозпредприятии «Краснодворцы» планируют построить еще два помещения для содержания крупно рогатого скота. Вместимостью на 600 голов каждый.

# Сельское хозяйство

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