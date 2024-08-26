Минск готовится ко Дню города – праздничная программа стартует с 8 сентября

Исторические реконструкции, проект «Минск губернский», спортивные и семейные мероприятия. 14 сентября столица готовится масштабно отметить 957-й день рождения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Праздничные мероприятия откроет торжественная церемония возложения цветов к обелиску «Минск – город-герой». Ее концепция будет основана на теме «Историческая память в традициях преемственности поколений». В центральной части города на зеленой зоне перекрестка проспекта Победителей и проспекта Машерова начнется фестиваль исторической реконструкции «Минск старажытны». У Дворца спорта организуют Олимпийский день. Будет работать более 30 спортивных и развлекательных площадок. Здесь же можно будет насладиться и музыкальными композициями. Гостей столицы ждет сюрприз – выступление хедлайнера.

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Праздновать такое знаковое событие мы начнем, конечно же, не в субботу, 14 сентября, а заранее. 8 числа у нас состоится большой спортивный праздник «Минский полумарафон». 10 числа в Минской городской ратуше будет награждение актива города Минска. 13 числа, накануне, по доброй традиции, мы награждаем работников таким почетным званием, как «Минский мастер».