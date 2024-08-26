Собрать ребёнка в школу – многодетные семьи получают помощь на подготовку к учебному году

Соберем детей в школу. Материальную помощь к новому учебному году продолжают выплачивать в Беларуси. Такой формой поддержки воспользовались уже более 100 тысяч родителей. Сумма фиксированная – 30 % бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как господдержка становится хорошим подспорьем родителям – в материале Влады Родовской.

В семье Светланы Логашиной трое школьников и двое дошколят. Мама признается, подготовка ребенка к новому учебному году – всегда дело затратное. Потому государственной помощи в это время очень признательны. Размер выплаты – около 130 рублей на каждого из детей. Этой суммы хватает, чтобы собрать внушительный ученический бокс и даже чуточку больше.

Светлана Логашина, многодетная мама:

Мы вложились в ту сумму, которая была выделена. Было на самом деле очень интересно – получится ли? Получилось упаковать не только школьников, но и наш садик замечательный. То есть, 5-х детей мы упаковали.

С букетами, новой формой и наполненными рюкзаками школьники в семье Логашиных к 1 сентября готовы. Хорошим подспорьем стала господдержка. Каждый год страна берет на себя социальное обязательство, чтобы помочь. И не остается в стороне. Только в Минской области уже получили материальную помощь около 18 тысяч семей. В регионе на эти цели предусмотрено 5,5 миллиона рублей. Продолжается и оказание адресной помощи.

Галина Рай, директор Воложинского территориального центра социального обслуживания населения:

В Воложинском районе материальная помощь, поддержка к школе выплачивается из разных источников. Есть госпомощь, есть помощь предприятий, организаций, если есть такая возможность. Также участвуют в этой поддержке и общественные организации, как на предприятиях так и в целом, которые есть у нас в районе.