Один вёл бой против 20 фашистов. В Минске возложили цветы к памятнику Джумашу Асаналиеву

Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшей исторической даты – 75-летия Великой Победы. Мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освободил мир от фашизма и завоевал мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшей исторической даты – 75-летия Великой Победы. Мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освободил мир от фашизма и завоевал мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главные торжества пройдут 9 Мая, но уже сейчас праздничные мероприятия охватили всю страну. Так, 5 мая в Минске возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева. В церемонии приняли участие министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, представители Мингорисполкома и посольства Кыргызской Республики.
Они почтили память юного бойца минутой молчания. Джумаш Асаналиев навсегда останется в памяти благодаря своему подвигу. Будучи 20-летним юношей, он один вел бой против 20 фашистов, а когда закончились патроны, подорвал последней гранатой и себя, и захватчиков.
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Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Гэта і паказаць, што ў цябе ўнутры, у душы, у сэрцы ёсць судакрананне з памяццю. Трымаеш у памяці не толькі гэтыя мясціны, не толькі гэтых людзей, да помнікаў якіх ты прыйшоў, але і сваіх блізкіх, родных. Таксама і моладзь праз аповеды блізкіх людзей, праз тыя альбомы, праз фотаздымкі і праз выступленні маладых людзей на тэлебачанні, якія гавораць пра сваіх дзядоў, прадзедаў. Гэта ўсе гаворыць пра тое, што вайну помняць.
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Эрмек Ибрагимов, Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Беларуси:
Однажды проезжая мимо, остановился, вышел посмотреть не в праздничной атмосфере и был приятно удивлен тому, что увидел, как местные коммунальные службы ухаживают за памятником, жильцы этого прекрасного дома, как это было видно по их внешнему виду. И вы знаете, наверное, вот такие моменты производят гораздо более сильные впечатления.
Акция «Беларусь помнит. Помним каждого» в эти дни проходит по всей стране. К ней может присоединиться любой желающий. Нужно возложить цветы к любому воинскому мемориалу. И не для галочки, а по велению сердца.