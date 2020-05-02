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Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана

02 мая 2020 14:09
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Новости Беларуси. Парад для одного солдата. В преддверии Дня Победы витебские десантники необычным образом поздравили ветерана Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественным маршем они прошли возле дома ветерана, а военный оркестр исполнил известные мелодии военных лет.

Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана-1

Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана-3

Алексей Иванов был призван на фронт в 1944-м. Уже в мирное время служил в 103-й воздушно-десантной бригаде. Командовать парадом гвардии полковник в отставке мог прямо с балкона. Но сильный духом солдат продемонстрировал стойкость и в этом вопросе. Он вышел к гвардейцам лично, чтобы пообщаться с молодым пополнением Вооруженных Сил мирной Беларуси.

Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана-6

Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана-8

Алексей Иванов, ветеран Великой Отечественной войны:
Спасибо солдатам, спасибо командованию, спасибо командиру бригады. Спасибо, что не забыли нас. Значит, помнят.

Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана-11

Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана-13

Денис Кривенцов, заместитель командира 103-й витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
На примере живых людей мы воспитываем наших десантников, как правильно, как нужно защищать нашу Родину, Республику Беларусь. Эти мероприятия важны и для самих ветеранов Великой Отечественной войны. Мы помним, мы гордимся нашими ветеранами.

Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана-16

Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана-18

Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана-20

В прославленной 103-й воздушно-десантной бригаде – 11 ветеранов Великой Отечественной войны. В течение недели гвардейцы поздравят каждого.

# Великая Отечественная война # общество # Алексей Иванов # Денис Кривенцов # Фотофакт

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