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Один создал легендарный «Букварь», а голос второго хвалил Пол Маккартни. Не стало двух легендарных белорусов

18 апреля 2021 20:34
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Новости Беларуси. Неделя принесла несколько печальных новостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Один создал легендарный «Букварь», а голос второго хвалил Пол Маккартни. Не стало двух легендарных белорусов-1

Евгений Поболовец, СТВ:
Это тот самый белорусский «Букварь». Его автор – Анатолий Клышко, сердце которого перестало биться 14 апреля. Ему было 86. Писать стихи юноша начал в 15, а в 18 лет написал первую литературно-критическую статью. Клышко активно исследовал проблемы развития белорусской поэзии, стихосложения, методики обучения и преподавания литературы в школе.

Один создал легендарный «Букварь», а голос второго хвалил Пол Маккартни. Не стало двух легендарных белорусов-4

Его «Букварь» образца 1969 года – у меня в руках шестое, дополненное издание – как раз и был создан с учетом последних достижений психолого-педагогической науки. Сюжетные рисунки сопровождали графические обозначения.

Один создал легендарный «Букварь», а голос второго хвалил Пол Маккартни. Не стало двух легендарных белорусов-7

Для детей он стал настоящей энциклопедией природы и жизни. Со вкусом оформленный букварь через восемь лет после издания получил золотую медаль на международной выставке в Лейпциге.  

Один создал легендарный «Букварь», а голос второго хвалил Пол Маккартни. Не стало двух легендарных белорусов-10

Их называли советскими The Beatles. В Каннах в 1976-м продюсеры и менеджеры со всего мира стоя аплодировали ВИА из Беларуси. Это были наши «Песняры». Годом ранее Пол Маккартни с восхищением говорил западной прессе: «Мне бы такой голос».

Один создал легендарный «Букварь», а голос второго хвалил Пол Маккартни. Не стало двух легендарных белорусов-13

Это были не рисованые и не спродюсированные звезды. Они действительно умели петь так, как никто другой. 13 апреля перестало биться сердце народного песняра Леонида Борткевича. Ему был 71 год.

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# Некролог # общество # Леонид Борткевич # Пол Маккартни # Евгений Поболовец # «Песняры» # Фотофакт

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