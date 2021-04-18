Один создал легендарный «Букварь», а голос второго хвалил Пол Маккартни. Не стало двух легендарных белорусов

Новости Беларуси. Неделя принесла несколько печальных новостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Это тот самый белорусский «Букварь». Его автор – Анатолий Клышко, сердце которого перестало биться 14 апреля. Ему было 86. Писать стихи юноша начал в 15, а в 18 лет написал первую литературно-критическую статью. Клышко активно исследовал проблемы развития белорусской поэзии, стихосложения, методики обучения и преподавания литературы в школе.

Его «Букварь» образца 1969 года – у меня в руках шестое, дополненное издание – как раз и был создан с учетом последних достижений психолого-педагогической науки. Сюжетные рисунки сопровождали графические обозначения.

Для детей он стал настоящей энциклопедией природы и жизни. Со вкусом оформленный букварь через восемь лет после издания получил золотую медаль на международной выставке в Лейпциге.