Дзермант: американские биолаборатории в Украине. Какие эксперименты там проводятся, не будет ли утечки опасных вирусов?

Алексей Дзермант, политолог:

Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. В течение последних двух недель нас пытались кормить фейками о том, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. Наиболее прозорливые аналитики понимали, что это связано с подготовкой к переговорам между президентами России и США.

​Что стало камнем преткновения между США и Россией – читайте здесь.

Украинский вопрос был нужен американской администрации для того, чтобы в очередной раз озвучить угрозы введения «адских санкций» против России и поднять ставки накануне переговоров. Ведь потом всегда можно сказать, что из-за жесткой позиции США Россия отказалась от своих планов, которых на самом деле и не было.