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Дзермант: американские биолаборатории в Украине. Какие эксперименты там проводятся, не будет ли утечки опасных вирусов?

17 декабря 2021 16:33
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Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дзермант: американские биолаборатории в Украине. Какие эксперименты там проводятся, не будет ли утечки опасных вирусов?-1

Алексей Дзермант, политолог:
Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. В течение последних двух недель нас пытались кормить фейками о том, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. Наиболее прозорливые аналитики понимали, что это связано с подготовкой к переговорам между президентами России и США.

​Что стало камнем преткновения между США и Россией – читайте здесь.

Украинский вопрос был нужен американской администрации для того, чтобы в очередной раз озвучить угрозы введения «адских санкций» против России и поднять ставки накануне переговоров. Ведь потом всегда можно сказать, что из-за жесткой позиции США Россия отказалась от своих планов, которых на самом деле и не было.

Дзермант: американские биолаборатории в Украине. Какие эксперименты там проводятся, не будет ли утечки опасных вирусов?-4

Но зато можно преподносить это в качестве дипломатической победы Байдена и его команды над Путиным. Нужно ли России вообще нападать на Украину? Этим вопросом на Западе задаются редко и еще реже отвечают на него отрицательно.

А если действительно подумать, то какая России польза, выгода от гипотетического вторжения? Возможно, какая-то и есть, но издержки и убытки от этого будут гораздо большими. А если говорить совсем откровенно, то России скорее выгодно ждать, когда украинские власти окончательно обанкротятся и украинцы сами начнут понимать, что хорошие отношения с Россией – это в их же национальных интересах.

Далее смотрите в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Владимир Путин # Джо Байден # Фотофакт

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