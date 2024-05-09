Где посмотреть салют в Минске на День Победы – список локаций

9 Мая – праздник, вобравший в себя так много чувств! В душе и радость, и скорбь, гордость и горечь потерь. Пожалуй, ни одна дата не отмечается так всенародно и тепло, как День Победы. Со слезами на глазах белорусы несут цветы к мемориалам и самым скромным памятникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы пройдут по всей стране. Уже в эти минуты у обелисков и воинских захоронений собираются люди, чтобы почтить память погибших воинов. Официальная церемония возложения венков и цветов на площади Победы в Минске начнется в 19:00. А в 21:30 на Октябрьской площади зазвучат первые аккорды праздничного гала-концерта.

Традиционно Беларусь масштабно отмечает День Победы. Только в столице на 9 Мая запланировано 25 праздничных программ. Одна из самых ярких локаций традиционно развернется на пересечении проспектов Победителей и Машерова, где будет воссоздана атмосфера послевоенного Минска – какими были партизанские будни народных мстителей. Ближе к Дворцу спорта развернется ярмарка с самыми различными угощениями. Рядом – сцена. На ней выступят известные музыкальные и танцевальные коллективы и исполнители. Гулянья пройдут и в музейно-парковом комплексе «Победа».