«Были призваны из запаса 177 военнослужащих». Как проходило командно-штабное учение в Клецке

В ходе тренировки военнослужащие, призванные из запаса, совместно с представителями МВД и МЧС отработали задачи по охране и обороне важных объектов, а также по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

Игорь Тарабеш, военный комиссар Минской области:

Были призваны из запаса 177 военнослужащих. С ними были проведены занятия по слаживанию штаба района, по боевому слаживанию отдельного стрелкового батальона. С 31 марта они приступили к выполнению задач территориальной обороны: непосредственно по поддержанию режима военного положения в Клецке, по охране и обороне наиболее важных объектов и по борьбе с диверсионными группами противника.

Напомним, проверка системы территориальной обороны проходит в разных регионах страны по поручению главы государства.