Александр Лукашенко обратился к бизнесменам: главное – это люди

Новости Беларуси. Александр Лукашенко ориентирует частный бизнес не только на использование активов и получение выгоды, но и заботу о людях – трудовых коллективах, жителях территорий, где расположено то или иное производство.

Как сообщает БЕЛТА, об этом Президент Беларуси заявил 3 апреля во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если кто-то в Беларуси хочет работать, по крайней мере при нынешней власти, нынешнем Президенте, он прежде всего думать должен о людях.

В частности, глава государства ориентирует бизнесменов на развитие близлежащих сельских населенных пунктов.

Александр Лукашенко:

Мы тогда всегда договоримся. И за ценой не постоим. Главное – это человек. И те бизнесмены, которые сегодня: вот, дай мне землю, дай мне то, это, а люди – не важно... Это дураки полные – приехали сорвать чего-то и улизнуть отсюда.