Один из знаковых музыкальных проектов. Чем удивляет Рождественский оперный форум в Минске в 2023 году?
10 декабря в Минске стартовал самый респектабельный музыкальный форум зимы. Его в 13-й раз принимает Большой театр Беларуси. Слух ценителей музыки услаждают лучшие отечественные и зарубежные солисты и дирижеры. Оперный форум – один из знаковых проектов высокой музыки. В чем его особенность и как он проходит?
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Моторная, главный режиссер Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, и Годердзи Джанелидзе, солист Государственного академического Большого театра России.
Годердзи Джанелидзе, солист Государственного академического Большого театра России:
Я уже шестой раз участвую в форуме. Мне важно, что я прихожу, а все улыбаются, принимают очень тепло. Это всегда радует. Работается легко, как дома. Все свои, все хорошо, интересно. Коллектив очень хороший.
Анна Моторная, главный режиссер Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Форум в этом году очень интересно представлен. Во-первых, это два приглашенных театра. В этом году узбекская опера во главе с ее директором и главным тенором Рамизом Усмановым, который на первом рождественском форуме получил Гран-при, сразу получил звание народного артиста своей страны, должность генерального директора. Узбекский театр привезет оперу «Искатели жемчуга». Мы пригласили самарский театр, который приедет с дирижером Евгением Хохловым, которого тоже знает белорусская публика. Они привезут к нам оперу «Любовь к трем апельсинам». Она очень интересное оформление имеет.
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