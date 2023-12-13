Один из знаковых музыкальных проектов. Чем удивляет Рождественский оперный форум в Минске в 2023 году?

10 декабря в Минске стартовал самый респектабельный музыкальный форум зимы. Его в 13-й раз принимает Большой театр Беларуси. Слух ценителей музыки услаждают лучшие отечественные и зарубежные солисты и дирижеры. Оперный форум – один из знаковых проектов высокой музыки. В чем его особенность и как он проходит? Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Моторная, главный режиссер Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, и Годердзи Джанелидзе, солист Государственного академического Большого театра России.

Годердзи Джанелидзе, солист Государственного академического Большого театра России:

Я уже шестой раз участвую в форуме. Мне важно, что я прихожу, а все улыбаются, принимают очень тепло. Это всегда радует. Работается легко, как дома. Все свои, все хорошо, интересно. Коллектив очень хороший.