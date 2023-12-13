Реконструкцию общежития на Солнечной в Минске поставили на паузу. В чём причина?

В администрации Ленинского района Минска прокомментировали ситуацию касательно реконструкции здания бывшего общежития по улице Солнечной, где квартиры должны были получить 113 семей, но уже несколько месяцев процесс на паузе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возмущенные дольщики, чтобы ускорить решение сложившейся ситуации, записали коллективное видеообращение и разместили его в одной из социальных сетей. Будущие жильцы считают, что остались со своими проблемами один на один. Однако, несмотря на такое мнение, администрация Ленинского района столицы держит на контроле строительство этого объекта и открыта к диалогу. В подтверждение – организованная встреча, на которой дольщики смогли высказаться и задать интересующие вопросы.

Людмила Бочарова-Метелица, дольщица:

У нас четверо детей, мы проживаем в общежитии МАПИД № 3. Да, мало места, у нас в семье четверо детей, два родителя – шесть. Это 33 квадрата. Плюс кот, общая кухня. Нам предложили в Минске, тем более, когда сейчас Смолевичи, Дзержинск. Для меня это благодарность и радость, что меня из всего списка МАПИД выбрали.

Реконструкция общежития началась еще в 2020 году. Тогда заказчик проекта «Камволь» собрал список нуждающихся в улучшении жилищных условий в количестве 150 человек. Но в дальнейшем многие из них отказались от долевого строительства. В результате средства на финансирование строительного объекта закончились. В таких условиях стройка продолжаться не могла, договор подряда со стройтрестом в судебном порядке был расторгнут.

На собрании в администрации района заверили, процесс реконструкции возобновится в ближайшее время. И, что немаловажно, цена квадратного метра жилья для этих дольщиков не изменится.

Егор Огурцов, заместитель генерального директора по техническим вопросам ОАО «Камволь»:

Было сделано обследование здания дополнительно, все прошло экспертизу, как это установлено, чтобы нам не сказали, что мы что-то лишнее туда включили или работы эти были как-то неправильно предусмотрены. После получения этой экспертизы мы обратились в УКС Мингорисполкома (нашу инженерную организацию) для проведения конкурса. Данный конкурс был объявлен 5 декабря, 14-го числа будет окончание приема всех заявок на этот конкурс. И планируем, что в 20-х числах декабря заключим договор генподряда.