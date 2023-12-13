В Беларуси стартует акция по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний среди женщин

Елена Медведева, заведующая отделом консультативной работы и профилактической кардиологии РНПЦ «Кардиология»:

Мне кажется, интересная будет результативная акция. И за ней будет стоять действительно профилактика смертности сердечно-сосудистой. Результаты при таких акциях небыстрые, они не сиюминутные, не покажут нам в течение года снижение или улучшение результатов каких-то статистических, но, возможно, там 3 и 5 лет – и мы увидим, что ситуация по сердечно-сосудистым заболеваниям будет выглядеть неплохо.