В Беларуси стартует акция по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний среди женщин
«С заботой о женском сердце Беларуси». Одноименную информационно-профилактическую акцию совместно проведут сотрудники РНПЦ «Кардиологии», 1-й центральной районной поликлиники столицы, Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, а также представители общественного объединения «Белорусский союз женщин». Стартует проект сегодня, 13 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прямо на предприятиях медики проведут прием желающих пройти элементарные обследования: поучаствовать в клинических исследованиях и сделать кардиограмму. Если возникнут вопросы, предложат дополнительное обследования. Цель проекта – сохранить женское здоровье.
Елена Медведева, заведующая отделом консультативной работы и профилактической кардиологии РНПЦ «Кардиология»:
Мне кажется, интересная будет результативная акция. И за ней будет стоять действительно профилактика смертности сердечно-сосудистой. Результаты при таких акциях небыстрые, они не сиюминутные, не покажут нам в течение года снижение или улучшение результатов каких-то статистических, но, возможно, там 3 и 5 лет – и мы увидим, что ситуация по сердечно-сосудистым заболеваниям будет выглядеть неплохо.
Как утверждают эксперты, 80 % сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, если упорядочить образ жизни, отказаться от вредных привычек и правильно питаться.