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В войсках Западного оперативного командования началась проверка танкового батальона

13 декабря 2023 07:56
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Проверка танкового батальона началась в войсках Западного оперативного командования. Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе мероприятия планируется снятие с хранения и подготовка к применению вооружения, военной и специальной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В войсках Западного оперативного командования началась проверка танкового батальона-1

После начнется выполнение учебно-боевых задач. Подразделение уже совершило марш в назначенный район. Танки преодолели водную преграду по понтонному мосту. Переправа была оборудована в короткие сроки понтонно-мостовым подразделением одной из инженерных бригад. Главная особенность этой проверки – привлечение военнообязанных, ранее проходивших службу в танковых подразделениях.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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