В войсках Западного оперативного командования началась проверка танкового батальона

Проверка танкового батальона началась в войсках Западного оперативного командования. Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе мероприятия планируется снятие с хранения и подготовка к применению вооружения, военной и специальной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.