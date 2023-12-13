В войсках Западного оперативного командования началась проверка танкового батальона

Проверка танкового батальона началась в войсках Западного оперативного командования. Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе мероприятия планируется снятие с хранения и подготовка к применению вооружения, военной и специальной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После начнется выполнение учебно-боевых задач. Подразделение уже совершило марш в назначенный район. Танки преодолели водную преграду по понтонному мосту. Переправа была оборудована в короткие сроки понтонно-мостовым подразделением одной из инженерных бригад. Главная особенность этой проверки – привлечение военнообязанных, ранее проходивших службу в танковых подразделениях.