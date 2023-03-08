«Великое спасибо этому поколению». Внучка лётчика-героя поделилась историей своего дедушки

Память в сердцах, память в вечном огне, память в медалях. Наш телеканал продолжает открывать семейные альбомы, где на нас смотрят глаза тех, кто прошел дорогами Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши отцы, деды и прадеды. Их героизм и отвага не покрываются пылью забвения. Мы вспоминаем их имена, их борьбу во имя Победы. И это напоминание нам, потомкам, на всю оставшуюся жизнь.

Лепельский район. Следы Великой Отечественной войны остались и здесь. Подвиги партизан, подпольщиков, воинов Красной армии в монументах и обелисках, в тишине озерного края. А еще здесь живет память о героических поступках людей, которые стояли на защите большой родины, пусть даже за тысячу километров от этого края.

Туркова Ирина:

Дедушка мой, Князев Максим Егорович. Он перед войной окончил Чкаловское летное училище. Теперь это город Оренбург. Это училище заканчивали Чкалов и Гагарин, знаменитое училище. Служил он на Дальнем Востоке.

Именно здесь, на Дальнем Востоке, отрываясь от романтики камчатских сопок, молодой летчик взлетел на защиту родины. На земле своего героя ждала своего героя молодая супруга, военный врач. Оба понимали, ради кого и ради чего приходится жертвовать собой, своей молодостью и тихим семейным счастьем. Каждый вылет на боевое задание – надежда и вера в успешное выполнение приказов и возвращение к любимой.

Но однажды самолет не вернулся на базу. Часы, дни ожидания, беспокойства и тревоги. Неизвестность подкашивала ноги. Вопросы: где он, что с ними, живы ли – словно калейдоскоп кружились в голове. Зловещая тишины холодом пронизывала супругу летчика Князева.

Туркова Ирина:

Когда они пропали, их искали неделю. Такое было время, что они не могли спросить командование. Понимали, что в городке что-то происходит, но не могли спросить у командования: а где мой муж, что с самолетом. Вот это тоже запомнила. Вот эту паузу жизни – неделю. Не положено было спрашивать. А уже понимали, что что-то произошло, что они не вернулись. А жена не имела права спросить у командования, где мой муж.

И в течение семи дней не было никакой информации о том, что произошло с бойцами. А потом весть о том, что двух летчиков в заснеженном плену нашли и спасли охотники, свежим ветром влетела в дом.

Немного позже выйдет и статья Героя Советского Союза Гнечко под названием «Благородный поступок охотников» о спасении защитников родины. Эта вырезка из газеты до сих пор хранится у внучки героя как память о том, что к Победе шли вместе. И вклад каждого бесценен, как сама жизнь. Как сама Победа.

Туркова Ирина:

Нас просто спасли. Нас бы не было, нас бы уничтожили. Поэтому дедушку и на камеру, и без камеры. Великое спасибо этому поколению. Они какие-то вообще, настолько героические. Они по-другому не мыслили, никто вообще…

В багаже летчика Князева будут еще десятки боевых вылетов из камчатских сопок. Война с Японией, десятки наград, благодарственных писем, ордена и медали. Будет присуща многим советским людям скромность и благородство.

Туркова Ирина:

Мы были школьниками и встречались с участниками войны. И мы на встречах спрашивали дедушек и бабушек. А своего дома, я только после его ухода, смерти узнала, что у него такие ордена. «Папа не афишировал, что он Герой Советского Союза». Вспоминаем подвиг Витольда Гинтовта.

А еще в этих наградах любовь, которую чета Князевых пронесла через все невзгоды и опасности. Может быть, это чувство помогало на земле и в небе. И от этого награды деда до сих пор хранили свою теплоту, пусть даже за тысячи километров от края геройских взлетов. Туркова Ирина:

Дорогой наш, что сказать…