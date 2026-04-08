Участники из России, Сербии и Греции – рассказываем о пасхальном православном фестивале «Радость»

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Один из немногих в Минске – как начал лечить экзотических животных, рассказал ветеринарный врач.

В духовно-просветительском центре «Ковчег» Свято-Елисаветинского монастыря прошел пасхальный православный фестиваль «Радость». В предпраздничные дни это пространство стало настоящим центром притяжения для всей семьи. Особое внимание детям. В этой мастерской воображение не знает границ. Под руководством мудрых наставников ребята вместе с родителями творят чудеса своими руками – расписывают пряники, осваивают искусство каллиграфии, пробуют себя в кофейной живописи и делают свечи.

Анна Братанова, куратор детской программы пасхального православного фестиваля «Радость»:

Наш фестиваль работает около 10 лет. С самого начала нашего фестиваля мы делаем такие декоративно-прикладные мастер-классы. Мы работаем на сохранение традиционных семейных ценностей. Мы делали еще семейное древо, где спрашивали деток, как зовут их прабабушек, прадедушек. Можно найти наши программы в социальных сетях, на нашем сайте наших фестивалей obitelfest.by.

Еще одна жемчужина фестиваля – традиционная выставка-ярмарка. Она собрала ремесленников и представителей около 40 монастырей и храмов из семи стран – Беларуси, России, Сербии, Греции, Сирии, Молдовы и Палестины. Здесь можно увидеть иконы, редкие книги и уникальные изделия ручной работы.

– Мы приехали от монастыря святой Феклы из Сирии. Это очень древний монастырь с огромной историей, который расположен в скале. Это единственное место, где сохранили язык Иисуса Христа – древнеарамейский. Привезли мы много святынь оттуда и продукцию из Сирии.

Чтобы ближе познакомиться с бытом императорской семьи, отправимся на выставку. В рамках фестиваля открыта экспозиция, которой позавидовал бы любой музей. Это частная коллекция минчанина Игоря Котова, посвященная династии Романовых. Роскошные интерьеры гостиной украшает собрание подлинных предметов, связанных с жизнью царской семьи.