Почему нужно думать о хорошем перед сном, а красивые картинки не работают: учимся позитивному мышлению

Не нужно много усилий, чтобы удобрить почву для грустных мыслей. Однако следует изрядно потрудиться, чтобы видеть вокруг позитив, несмотря ни на что.

Сергей Кручинин, психолог: Если мы думаем, что нам грозит, какие неудачи нас постигли, то, соответственно, наши внешние проявления будут касаться и внутренние состояния.

Там недалеко до такого ужасного психологического состояния, как уныние.

То есть, руки опускаются, делать ничего не хочется. Это – один из ключевых моментов, почему позитивное мышление актуально, и может помочь человеку изменить себя к лучшему. Не только себя, но и окружающих.

МИФЫ О ПОЗИТИВНОМ МЫШЛЕНИИ

Сергей Кручинин:

Нужно понимать, что позитивное мышление не возникает просто, если мы подумали один раз, что что-то хорошо, и это сразу же начинает работать. Или мы будем думать только хорошее и окружать себя только красивыми картинками, то это сразу принесет какой-то позитивный успех. Если наши реальные проблемы носят существенный характер, то, соответственно, они требуют тоже серьезных усердий. Позитивное мышление может создать просто психологический фон, на основе которого у человека появляются дополнительные силы бороться с этим. То есть, когда мы в позитивном состоянии, в тонусе, то мы выглядим иначе и больше готовы к действию.

В МЕРУ ГРУСТИТЬ – ЭТО НОРМАЛЬНО

Сергей Кручинин:

Человеческие страдания – такой же фундамент, на котором строится наш душевный аппарат. Человек становится человеком, когда он умеет не только смеяться, но и плакать.