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Почему нужно думать о хорошем перед сном, а красивые картинки не работают: учимся позитивному мышлению

14 марта 2018 17:30
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Не нужно много усилий, чтобы удобрить почву для грустных мыслей. Однако следует изрядно потрудиться, чтобы видеть вокруг позитив, несмотря ни на что.

ЗАЧЕМ ПОЗИТИВНО МЫСЛИТЬ

Почему нужно думать о хорошем перед сном, а красивые картинки не работают: учимся позитивному мышлению-1


Сергей Кручинин, психолог:
Если мы думаем, что нам грозит, какие неудачи нас постигли, то, соответственно, наши внешние проявления будут касаться и внутренние состояния.

Там недалеко до такого ужасного психологического состояния, как уныние.

То есть, руки опускаются, делать ничего не хочется. Это – один из ключевых моментов, почему позитивное мышление актуально, и может помочь человеку изменить себя к лучшему. Не только себя, но и окружающих.

МИФЫ О ПОЗИТИВНОМ МЫШЛЕНИИ

Сергей Кручинин:
Нужно понимать, что позитивное мышление не возникает просто, если мы подумали один раз, что что-то хорошо, и это сразу же начинает работать. Или мы будем думать только хорошее и окружать себя только красивыми картинками, то это сразу принесет какой-то позитивный успех. Если наши реальные проблемы носят существенный характер, то, соответственно, они требуют тоже серьезных усердий. Позитивное мышление может создать просто психологический фон, на основе которого у человека появляются дополнительные силы бороться с этим. То есть, когда мы в позитивном состоянии, в тонусе, то мы выглядим иначе и больше готовы к действию.

В МЕРУ ГРУСТИТЬ – ЭТО НОРМАЛЬНО

Сергей Кручинин:
Человеческие страдания – такой же фундамент, на котором строится наш душевный аппарат. Человек становится человеком, когда он умеет не только смеяться, но и плакать.

Без ночи нет дня.

Почему нужно думать о хорошем перед сном, а красивые картинки не работают: учимся позитивному мышлению-4

Это – две взаимосвязанные вещи. Поэтому, когда говорят: «Полностью избежать страдания», – с моей точки зрения, это не совсем правильно. Конечно, не нужно их сознательно, специально искать, тогда это уже другое, когда человек любит пострадать.

ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ + ДЕЙСТВИЯ = УСПЕХ

Сергей Кручинин:
Очень хорошо думать о хорошем, когда засыпаешь. Если думать о плохом, вообще, можно не заснуть. Второе – когда мы просто думаем о хорошем...

В принципе, очень многие мальчики и девочки мечтали.

Кто-то стать принцессой. К сожалению, не у многих это получилось, хотя перед сном они об этом мечтали. Если человек просто будет думать о чём-то хорошем, но при этом ничего не меняя, то, к сожалению, принц на белом коне не приедет. Нужно выбрать место, где он ездит и быть такой, чтобы принц обратил на вас внимание.

Если грустить – то в меру. А позитивно мыслить – это искусство, которому многим ещё предстоит научиться. Формула успеха у каждого человека разная. Почему бы вам не изменить мышление и не найти свою?

# общество # Консультация психолога # Сергей Кручинин

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