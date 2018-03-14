Почему нужно думать о хорошем перед сном, а красивые картинки не работают: учимся позитивному мышлению

Не нужно много усилий, чтобы удобрить почву для грустных мыслей. Однако следует изрядно потрудиться, чтобы видеть вокруг позитив, несмотря ни на что.
Не нужно много усилий, чтобы удобрить почву для грустных мыслей. Однако следует изрядно потрудиться, чтобы видеть вокруг позитив, несмотря ни на что.
Сергей Кручинин, психолог:
Если мы думаем, что нам грозит, какие неудачи нас постигли, то, соответственно, наши внешние проявления будут касаться и внутренние состояния.
Там недалеко до такого ужасного психологического состояния, как уныние.
То есть, руки опускаются, делать ничего не хочется. Это – один из ключевых моментов, почему позитивное мышление актуально, и может помочь человеку изменить себя к лучшему. Не только себя, но и окружающих.
Сергей Кручинин:
Нужно понимать, что позитивное мышление не возникает просто, если мы подумали один раз, что что-то хорошо, и это сразу же начинает работать. Или мы будем думать только хорошее и окружать себя только красивыми картинками, то это сразу принесет какой-то позитивный успех. Если наши реальные проблемы носят существенный характер, то, соответственно, они требуют тоже серьезных усердий. Позитивное мышление может создать просто психологический фон, на основе которого у человека появляются дополнительные силы бороться с этим. То есть, когда мы в позитивном состоянии, в тонусе, то мы выглядим иначе и больше готовы к действию.
Сергей Кручинин:
Человеческие страдания – такой же фундамент, на котором строится наш душевный аппарат. Человек становится человеком, когда он умеет не только смеяться, но и плакать.
Без ночи нет дня.
Это – две взаимосвязанные вещи. Поэтому, когда говорят: «Полностью избежать страдания», – с моей точки зрения, это не совсем правильно. Конечно, не нужно их сознательно, специально искать, тогда это уже другое, когда человек любит пострадать.
Сергей Кручинин:
Очень хорошо думать о хорошем, когда засыпаешь. Если думать о плохом, вообще, можно не заснуть. Второе – когда мы просто думаем о хорошем...
В принципе, очень многие мальчики и девочки мечтали.
Кто-то стать принцессой. К сожалению, не у многих это получилось, хотя перед сном они об этом мечтали. Если человек просто будет думать о чём-то хорошем, но при этом ничего не меняя, то, к сожалению, принц на белом коне не приедет. Нужно выбрать место, где он ездит и быть такой, чтобы принц обратил на вас внимание.
Если грустить – то в меру. А позитивно мыслить – это искусство, которому многим ещё предстоит научиться. Формула успеха у каждого человека разная. Почему бы вам не изменить мышление и не найти свою?