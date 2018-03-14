«Вчера вышли – нам страшно стало». Из-за неисправной ливневки затопило дома жителей агрогородка в Щучинском районе

Новости Беларуси. Первые сообщения о подтоплениях начали поступать в МЧС. Резкое потепление вызвало таяние снега, и в заложниках у большой воды оказались десятки частных подворьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Щучинском районе жители агрогородка Каменка весенний плюс встретили в резиновых сапогах и с озером вместо огорода. Галина Буро выехала на место.

Ирина Мишкуро, жительница агрогородка Каменка:

Размеры подвала, я думаю, три на три и глубиной с мой рост. На вчерашний день вода стояла ровно с крышкой. Сегодня на сантиметров 30 она упала.

Полные закрома воды у Ирины Мишкуро. И где-то в этой бездне плавают банки с закатками. Огород затопило полностью. Под водой дом и все хозпостройки. Пропали картошка и мука. А сторожевой пес Макс сидит на крыше будки, как Робинзон на острове.

Особенно переживает женщина за свиней – они теперь переселенцы. Ведь их сарай наполнился водой на сантиметров 30 – критично для низкорослой породы. Потоп даже в салоне автомобиля.

По словам Ирины Петровны, вода пришла стремительно. На памяти женщины это уже пятый серьезный потоп за годы жизни в Каменке. Говорит, здесь дома на мокром месте – постоянно подтапливает.

Ирина Мишкуро:

Обои уже меняем чуть ли не каждый год. У нас эта сырость, эта плесень грибковая. Мы поменяли пол, но снова идет к тому, что надо менять. Запах нехороший дома, потому что все это болото.

Одна беда, а точнее, вода на всех соседей. Пять домов на улице, которая по иронии судьбы носит название Солнечная.

Людмила Олихвер, жительница агрогородка Каменка:

А кто не переживает? Вчера вышли – нам страшно стало. Наши дома низко стоят, и надо какой-то выход искать, чтоб вода как-то успевала уходить.

Сергей Панас, председатель Каменского сельского исполнительного комитета:

Совхоз, так как он находится на территории нашего сельсовета, оказал большую помощь и быстрее дал трактор с бочкой для откачки воды и мотопомпу.

Сейчас с подворий воду с большего откачали. Однако потоп – это лишь следствие, а не причина.

Галина Буро, СТВ:

Местные жители считают, что корень проблемы – вот эта ливневка. Еще в 90-е годы ее ежегодно чистили, пока один из соседей работал в ЖКХ. Со временем про ливневку забыли, она начала разрушаться. И вот результат – кругом вода.

Вот тут и выяснилось, что ливневка ничья – не состоит нигде на балансе. Местной власти теперь есть над чем подумать.

Ян Мойсей, заместитель председателя Щучинского райисполкома:

Будем смотреть, решать, предлагать какие-то варианты отвода паводковых вод в случае вот такой нештатной ситуации.