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«Вчера вышли – нам страшно стало». Из-за неисправной ливневки затопило дома жителей агрогородка в Щучинском районе

14 марта 2018 13:13
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Новости Беларуси. Первые сообщения о подтоплениях начали поступать в МЧС. Резкое потепление вызвало таяние снега, и в заложниках у большой воды оказались десятки частных подворьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вчера вышли – нам страшно стало». Из-за неисправной ливневки затопило дома жителей агрогородка в Щучинском районе-1

Так, в Щучинском районе жители агрогородка Каменка весенний плюс встретили в резиновых сапогах и с озером вместо огорода. Галина Буро выехала на место.

«Вчера вышли – нам страшно стало». Из-за неисправной ливневки затопило дома жителей агрогородка в Щучинском районе-4

Ирина Мишкуро, жительница агрогородка Каменка: 
Размеры подвала, я думаю, три на три и глубиной с мой рост. На вчерашний день вода стояла ровно с крышкой. Сегодня на сантиметров 30 она упала.

«Вчера вышли – нам страшно стало». Из-за неисправной ливневки затопило дома жителей агрогородка в Щучинском районе-7

Полные закрома воды у Ирины Мишкуро. И где-то в этой бездне плавают банки с закатками. Огород затопило полностью. Под водой дом и все хозпостройки. Пропали картошка и мука. А сторожевой пес Макс сидит на крыше будки, как Робинзон на острове.

«Вчера вышли – нам страшно стало». Из-за неисправной ливневки затопило дома жителей агрогородка в Щучинском районе-10

Особенно переживает женщина за свиней – они теперь переселенцы. Ведь их сарай наполнился водой на сантиметров 30 – критично для низкорослой породы. Потоп даже в салоне автомобиля.

«Вчера вышли – нам страшно стало». Из-за неисправной ливневки затопило дома жителей агрогородка в Щучинском районе-13

По словам Ирины Петровны, вода пришла стремительно. На памяти женщины это уже пятый серьезный потоп за годы жизни в Каменке. Говорит, здесь дома на мокром месте – постоянно подтапливает.

«Вчера вышли – нам страшно стало». Из-за неисправной ливневки затопило дома жителей агрогородка в Щучинском районе-16

Ирина Мишкуро:
Обои уже меняем чуть ли не каждый год. У нас эта сырость, эта плесень грибковая. Мы поменяли пол, но снова идет к тому, что надо менять. Запах нехороший дома, потому что все это болото.

«Вчера вышли – нам страшно стало». Из-за неисправной ливневки затопило дома жителей агрогородка в Щучинском районе-19

Одна беда, а точнее, вода на всех соседей. Пять домов на улице, которая по иронии судьбы носит название Солнечная.

«Вчера вышли – нам страшно стало». Из-за неисправной ливневки затопило дома жителей агрогородка в Щучинском районе-22

Людмила Олихвер, жительница агрогородка Каменка:
А кто не переживает? Вчера вышли – нам страшно стало. Наши дома низко стоят, и надо какой-то выход искать, чтоб вода как-то успевала уходить.

«Вчера вышли – нам страшно стало». Из-за неисправной ливневки затопило дома жителей агрогородка в Щучинском районе-25

Сергей Панас, председатель Каменского сельского исполнительного комитета:
Совхоз, так как он находится на территории нашего сельсовета, оказал большую помощь и быстрее дал трактор с бочкой для откачки воды и мотопомпу.

«Вчера вышли – нам страшно стало». Из-за неисправной ливневки затопило дома жителей агрогородка в Щучинском районе-28

Сейчас с подворий воду с большего откачали. Однако потоп – это лишь следствие, а не причина.

«Вчера вышли – нам страшно стало». Из-за неисправной ливневки затопило дома жителей агрогородка в Щучинском районе-31

Галина Буро, СТВ: 
Местные жители считают, что корень проблемы – вот эта ливневка. Еще в 90-е годы ее ежегодно чистили, пока один из соседей работал в ЖКХ. Со временем про ливневку забыли, она начала разрушаться. И вот результат – кругом вода.

«Вчера вышли – нам страшно стало». Из-за неисправной ливневки затопило дома жителей агрогородка в Щучинском районе-34

Вот тут и выяснилось, что ливневка ничья – не состоит нигде на балансе. Местной власти теперь есть над чем подумать.

«Вчера вышли – нам страшно стало». Из-за неисправной ливневки затопило дома жителей агрогородка в Щучинском районе-37

Ян Мойсей, заместитель председателя Щучинского райисполкома:
Будем смотреть, решать, предлагать какие-то варианты отвода паводковых вод в случае вот такой нештатной ситуации.

«Вчера вышли – нам страшно стало». Из-за неисправной ливневки затопило дома жителей агрогородка в Щучинском районе-40

Между тем синоптики уверяют: весна пока обманчива. В ближайшие выходные в Гродненской области столбик термометра вновь уйдет в минус. И тогда в агрогородке Каменка появится свой личный каток.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт # Галина Буро # Ирина Мишкуро # Людмила Олихвер # Сергей Панас # Ян Мойсей

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