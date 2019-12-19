«Всё очень удобно и в шаговой доступности. 15-20 минут – и вы в районе МКАД». Почему стоит поехать жить в Смолевичи?

Смолевичи – город-спутник. Уже в этом году город привлёк внимание минчан своим необычным проектом в рамках жилой застройки.

Когда программу реализуют в полной мере, здесь будут царить принципы комфорта, доступности, безопасности и функциональности. Почему в Смолевичах хотят прописаться более 700 минчан, выясняем в сюжете программы «Центральный регион».

Город в 30 километрах от МКАД, с неплохо развитой социальной инфраструктурой, большим водоёмом, украшающим вид почти с любой точки, а главное – с потенциально лучшей экономической зоной не только в Минской области, но и во всей стране. Речь, конечно, об индустриальном парке «Великий камень». Поэтому удачнее площадки для города-спутника на северо-востоке было не найти.

Благодаря новой программе, Смолевичи не просто модернизируются, а и увеличиваются в размере. Первые 60 гектаров на окраине города осваивают очень и очень активно.

Андрей Бартось, директор управления капитального строительства Смолевичского района:

В данном микрорайоне у нас предусматривается строительство 35 жилых домов, двух общеобразовательных школ – каждая по 720 мест. И 4 детских садиков. Один садик уже введен в эксплуатацию на 230 мест. Также построено 430 квартир в четырех жилых домах. В настоящее время также ведется строительство еще 4 жилых домов. И до марта планируется начать, с учетом заказчика по Минску, еще порядка 6-8 домов.

Настолько грандиозные объёмы – не фантазия, а реальный план. Ведь на жильё в Смолевичах – огромный спрос. Это доказали ещё в 2015 году, когда построили первый дом для минчан, предложив им вне очереди заселиться в новые квартиры. Андрей Бартось:

Эксперимент состоял в том, чтобы посмотреть, насколько активно минчане пойдут на строительство в городах-спутниках.

В числе первых на такой эксперимент пошла минчанка Светлана. Светлана:

Я на очереди стояла на квартиру практически 20 лет, потому что мы разделили очередь на родителей. И когда предложили строительство здесь, у меня просто не было выбора. Потому в Минске, на самом деле, ничего не светило. Поэтому просто сюда переехали. Обычные квартиры, такие же как в городе. Планировка стандартные. Я знаю, что сейчас в Каменной Горке такие же квартиры. Дом был с отделкой – поклеены обои, стояли двери, ламинат, стеклопакеты, застекленная лоджия, ванная, санузел и мойка на кухне. Переехала я где-то через полгода, и здесь я живу.

Первый дом получился экспериментальным почти во всех смыслах. Жильцы сталкиваются с отключением света, да и вода из-за непрерывного строительства периодически подаётся с тёмным осадком.

На данный момент возводят второй экспериментальный дом, а значит в нём таких недочётов не допустят, а заодно решат все вопросы в первой постройке. Минчане смогут строить жильё с господдержкой во всех городах-спутниках Андрей Бартось:

Частично магистральные сети уже уложены. В этом году у нас начал такой масштабный объект, который подразумевает собой строительство водовода. От станции обезжелезивания это порядка 5 километров строительство водовода 400-го диаметра. И отвод канализационных стоков – также около 5 километров. В следующем году разработаем проект по реконструкции очистных сооружений. Энергоснабжение сегодня рассматривается по двум вариантам. Это строительство энергоисточника на 30 мегаватт либо поквартирное отопление посредством электроснабжения. То есть это либо электроконвекторы с установкой бойлера для нагрева воды, либо котлы с теми же бойлерами для нагрева воды. В межсезонье это позволяет беспрепятственно отапливать свою жилплощадь.

Уже сейчас сменить место жительства на Смолевичи официально готовы около тысячи человек. Большая часть – молодые и многодетные семьи, а значит решать необходимо не только жилищный вопрос.

Андрей Бартось:

В данном микрорайоне все очень удобно и в шаговой доступности. В радиусе 200 метров предусмотрено и наличие дошкольных учреждений, и школьное учреждение. Также предусмотрены встроенные торговые помещения.

В основном, осуществляли строительство многодетные семьи и молодые семьи, детские сады особенно актуальны. И уже перед началом общей застройки в Смолевичах реализован один проект из четырех по строительству детских садов. Второй детский сад прошел утверждение, и начато строительство. Ввод его предусмотрен в августе 2020 года. А рядом с детским садом уже в марте планируем строительство и общеобразовательной школы с бассейном. С учетом того, что планируемый детский сад рассчитан на 230 мест, то каждый год дошкольное учреждение заполняется теми детками, которые уже стоят в очереди.

По школе та же проблема. Имеются три общеобразовательные школы. И все они работают в две смены. Строительство этой школы их разгрузит. Но с учетом того, что в следующем году будет сдано порядка 6 домов, то эта школа будет как раз кстати. Общеобразовательная школа, которая у нас запроектирована и начато строительство в марте – это с дополнительным наличием лингафонных кабинетов. 4 кабинета, которые будут целенаправленно изучать английский язык, 4 – китайский и два класса – русский язык.

Кстати, именно подвоз к школам и садикам стараются организовать в первую очередь. Сейчас в городе созданы 2 маршрута. Для большего удобства необходимо ввести ещё несколько автобусов, а также заняться улицами и дорогами. Они также свяжут Смолевичи и «Великий Камень».

Андрей Бартось:

Сегодня очень интенсивно развито маршрутное такси. Каждые 10 минут можно уехать из Смолевичей и также приехать по дороге Р-53, по М-1. «Минскавтодором» выполняется реконструкция дороги Р-53. Это будут 4 полосы, бетонное исполнение со строительством двухуровневой развязки на съезде в Смолевичи. Поэтому добраться до Минска сегодня не составляет абсолютно никаких проблем. 15-20 минут, и вы будете в районе МКАД. А до центра города дорога составляет 30-40 минут на своем автомобиле. Также в микрорайоне реализовано сегодня строительство улицы Белореченской 4-полосной. Начато проектирование улиц, которые будут обеспечивать беспрепятственный проезд граждан, техники.

Городами-спутниками Минска также становятся Дзержинск, Фаниполь, Заславль и Логойск. А благодаря опыту именно «первопроходцев» – Смолевичей и Руденска – остальные будут развиваться проще и быстрее.