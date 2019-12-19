Прямой эфир

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска

19 декабря 2019 11:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как развивается проект городов-спутников Минска, рассказываем в выпуске программы «Центральный регион».

Наверное, многим всё чаще доводится слышать либо в шуточной, либо в серьёзной форме фразу «Минск не резиновый». Особенно после того, как всего за 3 последних года население столицы выросло на 33 тысячи человек. До двух миллионов остаётся не так много. Именно для того, чтобы в какой-то момент возможности Минска не перестали совпадать с потребностями его жителей, в Беларуси начали говорить о городах-спутниках. Они не должны в точности повторять облик центра страны, а стать своеобразными младшими братьями столицы, но со своей уникальной архитектурой, высоким уровнем озеленения и социальным комфортом. В 2016 году первопроходцами стали Смолевичи и Руденск. Уже в следующем году подведут первые итоги работы.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска-1

Руденск, в котором сегодня живут почти 3 тысячи человек, свою роль в качестве города-спутника получил почти сразу. Ориентиром должна стать промышленная сфера, то есть в 40 километрах от Минска появится площадка для крупных отраслей, таких как машиностроение и энергетика. Благодаря этому, жизнь Руденска будет связана со столичной сильнее обычного. Сейчас их связывает скоростная электричка.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска-4

На данный момент именно железная дорога – главное звено в жизни Пуховичского района. Однако каждый город-спутник должен соответствовать целому ряду критериев.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска-7

Татьяна Силивончик, начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома:
Город-спутник, в первую очередь, это градостроительное образование, направленное на создание поселения, комфортного проживания, подкрепленное объектами инфраструктуры – учреждениями здравоохранения, образования. Также не последние – зоны отдыха. Пожалуй, копии Минска никакой градостроитель не пытался достичь. Тем более, соревноваться со столицей сложно. Но, тем не менее, объекты инфраструктуры будут максимально приближены к комфортности, к самодостаточности.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска-10

Лучшая стартовая позиция у Руденска именно в транспортном отношении. Поскольку железная дорога дает возможность беспрепятственно прибыть из столицы в Руденск за короткие сроки. Само создание поселения будет застраиваться уже между существующим Руденском, и уходя в сторону Дружного. Вовлекая все земли, которые между этим населенными пунктами, образовывая полноценные микрорайоны, транспортные связи.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска-13

Градообразующим предприятием Руденска был и остаётся завод пластмассовых изделий. Загрузка по сей день превышает максимальную. Однако статус промышленного плацдарма город получил не за это.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска-16

Татьяна Силивончик:
Энергоблок Минской ТЭЦ-5 решает массу проблем. Вопросы по отоплению, водоснабжению будут решены гораздо легче.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска-19

Развитие непосредственно Руденска сейчас, во многом, ограничено землями сельхозназначения, так что возводить многоэтажки здесь пока не планируют, зато индивидуальная застройка, по словам местных, продолжает набирать обороты.

Минчане смогут строить жильё с господдержкой во всех городах-спутниках

Анна Пригодич, жительница г. Руденск:
Близко железная дорога. Есть условия жизни – земля, газ. Отапливают, можно любые дома строить. И на работу близко ездить. Была одна улица, а теперь уже пять улиц. Дома настроили, и еще люди покупают землю. А тут и школа есть, и какая-то амбулатория есть.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска-22

Градостроители рассчитывают на Руденск, как на отдельный элемент большой агломерации. Так что данная территория не просто превратится в промышленный центр, а даст название целому городу будущего.

Татьяна Силивончик:
Ввиду небольшого расстояния можно предусматривать и какие-то челночные перемещения работа-дом, дом-работа. При этом новом поселении все равно появятся новые места для обслуживания. Пусть не на предприятиях каких-то глобальных.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска-25

20 минут, и ты в Минске. Чем еще привлекателен Руденск как город-спутник?

Татьяна Силивончик:
Спокойный, для отдыха, для более размеренной жизни. И более того, инфраструктура, которая также будет здесь построена, чтобы человек комфортно жил в поселении, развивался.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска-28

Посёлок Дружный расположен всего в 5 километрах от Руденска и в 35 – от столицы. Здесь находится Минская ТЭЦ-5.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска-31

На данный момент строительство больше продвигается со стороны Дружного.

Татьяна Силивончик:
В планировочном квартале поселок Дружный, который уже потенциально считается частью города-спутника. Руденск, в целом, дал только название. А все остальное, и промышленная часть – все связано с посёлком Дружный. Поскольку он и логично был включен в эту агломерацию. Они территориально расположены достаточно на близком расстоянии. При нормальных темпах строительства эта смычка произойдет достаточно быстро.

В начале года у нас был крупнейший проект, китайские инвестиции: объект введен в эксплуатацию в начале этого года. Это 100 квартир. Они все социальные. Ряд семей улучшили свои жилищные условия. Более 6 тысяч квадратных метров жилой дом. Также у нас сейчас ведется строительство двух многоквартирных жилых домов и также 80-квартирный долевой строится. То есть это строится для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска-34

Потенциал в Дружном давно рассмотрели минчане. Одни переехали ещё до большой стройки, однако многие и сейчас делают ставку на скорое преображение посёлка. Наталья также сменила столичную суету на размеренную жизнь в городе-спутнике. Сейчас у молодой мамы двое детей. Семья рассчитывает в ближайшем будущем получить здесь собственную квартиру.

Наталья Машук, жительница посёлка Дружный:
Дружный растет, хорошо расширяется. Дай Бог, и дальше так будет. Жильем обеспечивают, очень много и социальных домов построили, многодетные семьи получили квартиры. Все необходимое есть, а что в планах и мечтах, все планируется, строится и развивается.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска-37

Татьяна Силивончик:
Застройка представляет собой ряд многоквартирных домов и инфраструктуру. Дальнейшее развитие региона будет в западном направлении и уплотнение застройки в северо-восточном направлении. На эту численность населения, которая предполагается, максимально все объекты инфраструктуры предусмотрены: школы, детские сады, магазины, многофункциональные объекты, которые обеспечат и отдых.

Последующее развитие генплана предполагает развитие в западном, юго-западном направлении, вовлекая земли, которые там находятся. Да, это будет! Даже частично в южном направлении тоже застройка предполагается.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска-40

Дружный уже сейчас чем-то напоминает столичные микрорайоны. 120 домов, 11 дворовых комплексов, десятки километров автомобильных улиц и пешеходных дорожек. Их состояние в этом году потребовало особого внимания. Как итог – ремонт во дворах кипел несколько месяцев.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска-43

Инна Гуз, начальник участка посёлка Дружный УП «Жилтеплосервис» Пуховичского района:
Двор дома №6 по улице Чепика и дом №8 – произведено полное благоустройство с заменой тротуарных дорожек – укладкой новой плитки, асфальтного покрытия внутридомовой территории, замена и ремонт скамеечек, покраска их, детская площадка отремонтирована. Входы в подъезд окрашены. В общем, двор изменился до неузнаваемости! Мы начали выполнять работы в конце августа и завершили в конце октября. Проводится и капитальный ремонт домов. На данный момент – в п. Дружный дома №55 по ул. Шимановского и дом №12 по улице Чепика. Покраска фасадов, замена входных групп, окон на местах общего пользования, замена центрального водоснабжения – холодного и горячего, центрального отопления, отмостка. И в конце – благоустройство вокруг домов. Надо продолжать в таком же духе, чтобы все наши дворы преобразились.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска-46

Еще было проведено благоустройство дворовой территории дома №16 и 18. Там мы меняли входные группы, меняли асфальтное покрытие, детские площадки приводили в порядок. Планируется к 2030 году, что население наше увеличится до 50 тысяч. Да. Есть возможность. Тем более у нас теперь идет и строительство заводов: это БНБК будет строиться, есть у нас химзавод. Минчане покупают жилье. И электричка ходит, и маршрутное такси, и городской автобус. Поэтому можно спокойно добраться и работать даже в Минске.

«Будет застраиваться между Руденском, уходя в сторону Дружного». Как будет выглядеть город-спутник Минска-49

Татьяна Силивончик:
Сейчас у нас ведутся работы по строительству детского сада. Это важно. У нас привлекателен для инвест-проекта Белорусской национальной биотехнологической корпорации – также ведется строительство жилья, которое впоследствии повлечет строительство и инженерно-транспортной инфраструктуры и далее, надеюсь, что появятся какие-то социальные объекты. Вопросы планировки, самой застройки, концепции, это новое для Беларуси явление – город-спутник. Изучая документацию города-спутника Минска Руденска, я могу сказать, что эксперимент удался!

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Татьяна Силивончик

Другие новости рубрики

Все новости
«Старшая сестра Хатыни». Анонс специального репортажа
19 декабря 2019 11:11

«Старшая сестра Хатыни». Анонс специального репортажа

Александр Лукашенко: мы чётко понимаем, какие могут быть войны в будущем, и под это перестраиваем свои Вооружённые Силы
19 декабря 2019 10:56

Александр Лукашенко: мы чётко понимаем, какие могут быть войны в будущем, и под это перестраиваем свои Вооружённые Силы

«Вписать новые инструменты, тот же блокчейн». Ипатов рассказал, какие законы будут менять
19 декабря 2019 09:38

«Вписать новые инструменты, тот же блокчейн». Ипатов рассказал, какие законы будут менять