Очередной антирекорд! В пункте пропуска «Брест» ожидают выезда более 1300 автомобилей
Бесчеловечность польских пограничников распространяется не только на тех людей, которые искали лучшей жизни в других странах и теперь столкнулись с языком силы, но и на желающих пересечь границу с Евросоюзом. Очередной «антирекорд». В единственном открытом для белорусского транспорта пункте пропуска «Брест» ожидают выезда более 1 300 легковых автомобилей и автобусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Польские службы искусственно обостряют ситуацию на границе, принимая треть от пропускной нормы, а в отдельные часы и вовсе игнорируют рабочий процесс.
Подробности у Кристины Протосовицкой.
В эти выходные очередь у пункта пропуска «Брест» достигла пиковых отметок – свыше полутора тысяч легковых автомобилей и автобусов. Реакции же польских служб не последовало.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Единственный работающий пункт пропуска на польском направлении бьет рекорды. Сейчас перед шлагбаумами находятся порядка 1 300 автомобилей и 80 автобусов. Но ожидание стало легче, ведь ввели электронную очередь.
Одно из новшеств – теперь не обязательно находиться физически в пункте пропуска. Достаточно зарегистрировать автомобиль в очереди, а затем можно отправиться в город – перекусить, переночевать или посетить достопримечательности.
Дмитрий Сеньковец:
Уже дома отслеживать через сайт «Белтаможсервиса» и смотреть свою очередь, за определенное количество машин (знаешь примерно, сколько проходит) выехать. Хотелось бы еще, чтобы сделали онлайн-регистрацию, чтобы можно было не ехать сюда, в «Брест», а прямо из дома зарегистрироваться, что хочу в такой-то день ехать.
Анатолий Лагун:
Третьи сутки, но мы ждали у родственников. Тяжело все это, особенно как мы не местные. Знали бы, не поехали бы. Чтобы стоять тут сутки-двое – кошмар. Ну так, у родственников отдохнули в выходные, сходили в кино, посмотрели Брест.
По номерам машин, ожидающих выезда, можно угадывать все регионы страны. Неудивительно, ведь «Брест» остается единственным европейским переходом, где пропускают на личном транспорте с белорусскими номерами.
Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
С наступлением осенних каникул количество граждан, следующих на выезд из Республики Беларусь, ожидаемо увеличилось. К сожалению, польская сторона оказалась не готова к увеличению пассажиропотока и работает крайне неритмично. В отдельные часы количество транспорта, принимаемого сопредельной стороной, критически низкое. Сегодня с 4 до 6 утра польской стороной был принят на свою территорию всего один легковой автомобиль.
Подробности в видео.