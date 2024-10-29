Очередной антирекорд! В пункте пропуска «Брест» ожидают выезда более 1300 автомобилей

Бесчеловечность польских пограничников распространяется не только на тех людей, которые искали лучшей жизни в других странах и теперь столкнулись с языком силы, но и на желающих пересечь границу с Евросоюзом. Очередной «антирекорд». В единственном открытом для белорусского транспорта пункте пропуска «Брест» ожидают выезда более 1 300 легковых автомобилей и автобусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Польские службы искусственно обостряют ситуацию на границе, принимая треть от пропускной нормы, а в отдельные часы и вовсе игнорируют рабочий процесс. Подробности у Кристины Протосовицкой.

В эти выходные очередь у пункта пропуска «Брест» достигла пиковых отметок – свыше полутора тысяч легковых автомобилей и автобусов. Реакции же польских служб не последовало.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Единственный работающий пункт пропуска на польском направлении бьет рекорды. Сейчас перед шлагбаумами находятся порядка 1 300 автомобилей и 80 автобусов. Но ожидание стало легче, ведь ввели электронную очередь. Одно из новшеств – теперь не обязательно находиться физически в пункте пропуска. Достаточно зарегистрировать автомобиль в очереди, а затем можно отправиться в город – перекусить, переночевать или посетить достопримечательности.

Дмитрий Сеньковец:

Уже дома отслеживать через сайт «Белтаможсервиса» и смотреть свою очередь, за определенное количество машин (знаешь примерно, сколько проходит) выехать. Хотелось бы еще, чтобы сделали онлайн-регистрацию, чтобы можно было не ехать сюда, в «Брест», а прямо из дома зарегистрироваться, что хочу в такой-то день ехать.

Анатолий Лагун:

Третьи сутки, но мы ждали у родственников. Тяжело все это, особенно как мы не местные. Знали бы, не поехали бы. Чтобы стоять тут сутки-двое – кошмар. Ну так, у родственников отдохнули в выходные, сходили в кино, посмотрели Брест. По номерам машин, ожидающих выезда, можно угадывать все регионы страны. Неудивительно, ведь «Брест» остается единственным европейским переходом, где пропускают на личном транспорте с белорусскими номерами.