Молодёжные объединения выступили с обращением в преддверии президентских выборов
Будущее нашей страны зависит от совместных усилий каждого из нас. 29 октября в БГУ представители молодежных общественных объединений выступили с обращением в преддверии президентских выборов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А также обсудили, как повысить электоральную активность тех, кто лишь немного старше 18-ти, то есть начинающих избирателей. Для многих из этих ребят нынешняя электоральная кампания первая в жизни.
Молодые белорусы едины во мнении, что стабильность в государстве – залог его успешного развития, а значит, и благополучного будущего для граждан. И, вне всяких сомнений, эта стабильность – кропотливый труд, особенно учитывая непростую международную обстановку. Весьма важное звено в этой коллективной работе, конечно, молодежь.
Данила Полянский, заместитель председателя Общественного республиканского студенческого совета:
У нас молодежная политика в стране является особняком по сравнению с Западом, с другими странами. У нас на молодежь ориентир. Мы делаем кучу мероприятий. И это не просто мероприятие, это событие для любого человека. Мы стараемся, чтобы не было формализма.
Павел Алексо, председатель Белорусского комитета молодежных организаций:
Мы живем в обществе, где большое внимание уделяется реализации государственной молодежной политики. Это мы видим на уровне поддержки со стороны государства, со стороны ряда законодательных актов, это и недавние изменения в законе о реализации государственной молодежной политики, это и введение грантовой системы, поддержка в реализации молодежных инициатив.
Сильная молодежная политика – один из государственных приоритетов в Беларуси, и это взаимно. Все больше молодых людей принимают активное участие в общественной и политической жизни страны.