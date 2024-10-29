Молодёжные объединения выступили с обращением в преддверии президентских выборов

Будущее нашей страны зависит от совместных усилий каждого из нас. 29 октября в БГУ представители молодежных общественных объединений выступили с обращением в преддверии президентских выборов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А также обсудили, как повысить электоральную активность тех, кто лишь немного старше 18-ти, то есть начинающих избирателей. Для многих из этих ребят нынешняя электоральная кампания первая в жизни.

Молодые белорусы едины во мнении, что стабильность в государстве – залог его успешного развития, а значит, и благополучного будущего для граждан. И, вне всяких сомнений, эта стабильность – кропотливый труд, особенно учитывая непростую международную обстановку. Весьма важное звено в этой коллективной работе, конечно, молодежь.