Беларусь – Азербайджан: расстояние в тысячи километров дружбе не помеха

Новости Беларуси. 28-29 ноября Президент Беларуси совершит официальный визит в Азербайджан. Предусмотрены переговоры Александра Лукашенко с Президентом Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Бакинец Фаяд Мамедов с сожалением говорит о скором расставании с Минском. И признается: за пять лет учебы успел почувствовать себя белорусом.

Фаяд Мамедов, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлекторники:

Я очень люблю драники. Научился их готовить. Я их просто обожаю.

Узнав о нашей в поездке в Баку, Фаяд составляет экскурсионный маршрут и просит передать в город на семи ветрах весточку из Синеокой.

Белорусский сувенир мы передадим позже. А пока на деле убедимся: в пристрастии к белорусским «прысмакам» Фаяд вовсе не одинок. Магазин белорусских товаров на азербайджанской земле. Пусто здесь не бывает. На полках – от хлеба до мясных деликатесов. Все с пометкой «made in Belarus». Удивительно, но в стране, где с гор стекает самая чистая вода, с удовольствием пьют нашу минералку.

За наши товары бакинцы голосуют манатом. Эльмира Наримановна приходит сюда каждую неделю. Говорит, традиционные азербайджанские блюда, например, с белорусской сметаной получаются еще вкуснее.

Только покупатели этого магазина ежемесячно съедают четыре фуры белорусских продуктов. Спрос рождает предложение. В планах – увеличить поставки до 50 большегрузов.

Дружба Беларуси и Азербайджана, что называется, проверена временем. Рука об руку страны – еще с советских времен. А за годы суверенитета прошла еще и проверку на крепость. Баку в тяжелые моменты не раз был опорой Минску. Сегодня наши государства дружат не только политически, но и экономически. Товарооборот за прошлый год – порядка 300 миллионов долларов. Достаточно крепкие и кооперационные связи. В кавказкой республике представлено порядка полусотни белорусских предприятий. Без малого 10 лет с конвейера сходят МАЗы и «Беларусы» с азербайджанским «гражданством».

Юлия Бешанова, СТВ:

Баку, да и весь Азербайджан – во многом необычный. Будучи мусульманской страной, она остается светским государством. Тонкое переплетение восточной культуры и европейской современности. Кстати, у Минска и Баку общего гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Здесь проходило Евровидение, мы принимали детский европейский конкурс. В прошлом году город семи ветров стал столицей первых Европейских игр. Минск принял эстафету.

Год назад новости из столицы семи ветров не сходили с первых полос газет. После грандиозной, по-восточному яркой церемонии открытия, Игры окрестили Олимпиадой Старого Света.

Бюджет спортивного праздника оценили в миллиард евро. За два года азербайджанцы фактически с нуля построили современные спортивные объекты: гимнастическую арену, площадку для велоспорта, центр водных видов, стрелковую арену и Национальный стадион. Но дивиденды от масштабного проекта получают до сих пор.

Вторые Европейские игры пройдут уже в Минске. Это еще один штрих к имиджу Беларуси спортивной. Амплуа гостеприимной хозяйки важных международных спортивных стартов для Синеокой не новый. Тем не менее, опыт Баку в организации Игр, безусловно, полезен. Но у Минска есть весомое преимущество – траты на спортивные объекты не будут такими серьезными, как в Баку. Практически все необходимое у нас уже построено.

А родственники Фаяда с нетерпением ждали белорусский привет. Аждар, отец студента, в Минске бывает несколько раз в год. Не только сына повидать, но и дела, что называется, обязывают. И всегда в солнечный Баку привозит о Беларуси такие же теплые воспоминания.

Между тем в старом городе, под тенью вековых деревьев аксакалы, как и несколько веков назад, неторопливо обсуждают день грядущий. Тесную дружбу Беларуси и Азербайджана здесь готовы поддержать с истинно кавказским гостеприимством.