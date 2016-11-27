Налетай, подешевело: какой бывает красная цена в «черную пятницу»

Новости Беларуси. В Беларуси на неделе, как и во многих странах мира, прошла «черная пятница». День, когда магазины вывешивают беспрецедентно низкие ценники. Такие, что заставляют людей за океаном ставить палатки и ночевать у дверей супермаркетов, а внутри – драться за товары. У нас массово обвальных скидок торговые точки не предложили. Распродажи устроили очень скромное число магазинов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Рита Медведь, маркетинг-консультант консалтинговой компании:

Это большая авантюра и большая игра. Покупателю интересно, потому что это создает что-то необычное и вызывает у него эмоцию.

Сюзанна Иванкова:

О! Это же дешево. Мамочки! Это стоило, а теперь ! И ты берешь, берешь и оно хламом лежит бесполезным.

Анна Кришань, заведующий юридическим сектором общественного объединения «Минское общество потребителей»:

Они либо уменьшают торговую надбавку, либо закладывают все свои надбавки и предлагают это, как со скидкой.

Максим Слиж, СТВ:

Жаркая пара скидок предполагает, что цены с заурядной перспективой вниз опускаются, но на деле порой никакого реального снижения стоимости нет. А люди, словно заколдованные, пускаются в погоню, как им кажется, за самой нужной сердцу покупкой. А по факту и силы будут зря потрачены и экономии для бюджета никакой.

И начнем с примера наглядного. Вот на просторах всемирной паутины один из покупателей выкладывает фото, на которых под ценой со скидкой – стоимость товара, до самого выгодного предложения. У этого молодого человека от «черной пятницы», видимо, осадок эмоциональный неприятным останется. Но на практике не он первый и не он последний. Ирина попросила ее лицо скрыть. А вот трудовую книжку нам показала. В недалеком прошлом продавец-консультант одного из крупных торговых центров «черным» промыслом занималась неоднократно.

А Сьюзи в день головокружительных скидок пристально смотрит на ценники. Она шопоголик с внушительным стажем и может сходу определить, где коллекция новая, а где под видом бренда пытаются подпольного дел мастера крой всучить. Но и она не раз попадалась на уловки.

Сюзанна Иванкова:

Та цена, которая была предыдущая, почему-то становится на много выше. Она зачеркнута. И та цена, которая и была, выдается как новая со скидкой.

Рита Медведь:

Это характерно для наших стран постсоветского пространства, когда у нас за день до таких мероприятий цена увеличивается. И затем мы даем на нее большую скидку. Но чем больше «черных пятниц» проходит, тем производители становятся честнее. Если можно так сказать.

Мы вместе с Алиной, которая меньше чем за сутки до распродаж по нашей просьбе сделала контрольные снимки ценников на некоторые товары в десяти различных магазинах, отправляемся в народный контроль. И на всех бирках цена совпадает. Но нигде нет новой стоимости, в которую включена скидка. Продавцы поясняют.

Принцип ясен, но для покупателя не понятен. Ведь нужно доставать калькулятор и лично считать экономию. Или здесь какой-то новый подход…

Николай Крыжевич, начальник управления методологии, анализа и прогнозирования цен Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

В рамках действующего законодательства, по сути дела, субъект хозяйствования может ставить любую торговую надбавку, потому что максимальных ограничений нет за исключением социально значимой группы товаров.

Если ограничений нет, тогда попробуем приблизительно подсчитать, какой может быть максимальная скидка. Производитель в среднем делает надбавку в 10%, закладывая объемы и рентабельность. Если дальше продукцию реализует поставщик, то он еще 20% прибавляет и столько же – продавец. Получается плюс 50 – в среднем. А если продукция идет напрямую, то здесь цена возрастает приблизительно на треть. Выходит, что пресловутые минус 70% или 80% математически не выходят. А вот пример на практике.

Вот только по закону – все без лишних эмоций.

Николай Крыжевич:

Если он обозначил скидку в размере 50-60%, а представил 30%, за это от 20 до 50 базовых на него налагаются штрафные санкции.

Анна Кришань:

Если потребитель считает, что его обманули, он может обратиться в органы внутренних дел с соответствующим заявлением.

Конечно, бывают и исключения. Это когда производитель решает разгрузить переполненные склады и тогда договаривается с продавцом, что бы цену на товар понизить до себестоимости. Здесь уже дело в объеме продаж и вырученных средствах, которые снова можно пустить на производство. Но эксперты советуют тем, для кого этот день – погоня за счастьем – не спешить расставаться с «кровными».

Рита Медведь:

Выделить какую-то сумму в кошельке, которую вы готовы потратить. Выделить категорию, что это действительно подарки. И не делать крупных покупок импульсно, потому что там вероятность того, что вас обведут вокруг пальца, она намного больше.