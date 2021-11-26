Давид приносил его своим воинам перед боем с Голиафом. Рассказываем самые интересные факты о сыре
Новости Беларуси. Специальный выпуск программы «Центральный регион» на СТВ ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. От пастбища до упаковки. Узнаем все тонкости производства белорусских сыров. Какое молоко подходит сыроварам? Сколько времени нужно созреть элитному сыру и почему так популярна молочка Made in Belarus?
Один из самых древних и популярных ныне продуктов – сыр. Считается, что варить его научились еще до появления письменности. Если откинуть легенды, самой правдоподобной житейской версией возникновения сыра считается история, связанная с бытом древних кочевников. В путешествия они брали с собой молоко и наливали его в овечьи желудки. В таких бурдюках молоко во время движения под действием тепла и бактерий превращалось в сыр. Тот самый сыр из неолита очень похож на современную фету.
Рецепты сыроварения есть даже на стенах египетских пирамид. Его варили циклопы в «Илиаде» Гомера, в Библии Давид приносил его своим воинам перед боем с Голиафом. Любили сыр не только древние греки, но и римляне. Именно они добавили в сыр соли и тем самым продлили ему срок хранения. Римские легионы брали его в походы. Разные народы мира подарили этому продукту тысячи оттенков различных вкусов.
Современный гастрономический мир невозможно представить без этого продукта. В мире насчитывается более 2 500 сортов сыра. Точное количество доподлинно не известно. Но и этого с избытком, чтобы появилась такая профессия, как сырный сомелье. Где такое разнообразие, там и коллекционеры. Собирательство сырных этикеток называют фромологией. А сам сыр по-французски – «ле фромаж» – от слова формовка.
Русский же вариант названия этого продукта родился от слова «сырой». Ведь до времен Петра I сыр в России готовили без тепловой обработки. Сыр богат кальцием, фосфором и витаминами, которые благотворно влияют на пищеварение. А вот грызуны не оценили сыр, как принято думать. Отпугивает их слишком резкий запах. Зато сыр является афродизиаком и, как предполагают ученые, способствует выработке гормона счастья, тем самым вызывает привыкание. Не даром ради улыбки фотографы просят сказать именно «чиз».
«Счастливая корова – хорошее молоко». Вот какие условия создают для буренок в Крупском районе – подробности далее.