Давид приносил его своим воинам перед боем с Голиафом. Рассказываем самые интересные факты о сыре

Новости Беларуси. Специальный выпуск программы «Центральный регион» на СТВ ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. От пастбища до упаковки. Узнаем все тонкости производства белорусских сыров. Какое молоко подходит сыроварам? Сколько времени нужно созреть элитному сыру и почему так популярна молочка Made in Belarus?

Один из самых древних и популярных ныне продуктов – сыр. Считается, что варить его научились еще до появления письменности. Если откинуть легенды, самой правдоподобной житейской версией возникновения сыра считается история, связанная с бытом древних кочевников. В путешествия они брали с собой молоко и наливали его в овечьи желудки. В таких бурдюках молоко во время движения под действием тепла и бактерий превращалось в сыр. Тот самый сыр из неолита очень похож на современную фету.

Рецепты сыроварения есть даже на стенах египетских пирамид. Его варили циклопы в «Илиаде» Гомера, в Библии Давид приносил его своим воинам перед боем с Голиафом. Любили сыр не только древние греки, но и римляне. Именно они добавили в сыр соли и тем самым продлили ему срок хранения. Римские легионы брали его в походы. Разные народы мира подарили этому продукту тысячи оттенков различных вкусов.

Современный гастрономический мир невозможно представить без этого продукта. В мире насчитывается более 2 500 сортов сыра. Точное количество доподлинно не известно. Но и этого с избытком, чтобы появилась такая профессия, как сырный сомелье. Где такое разнообразие, там и коллекционеры. Собирательство сырных этикеток называют фромологией. А сам сыр по-французски – «ле фромаж» – от слова формовка.