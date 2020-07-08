Дизельные электростанции, оборудование для ликвидации ЧС. МЧС Беларуси о гуманитарной помощи, которую направили Украине

Новости Беларуси. Беларусь оказала гуманитарную помощь Украине, пострадавшей от наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь оказала гуманитарную помощь Украине, пострадавшей от наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром с территории Республиканского отряда специального назначения МЧС во Львов отправлено 30 тонн специального оборудования (подробнее об этом здесь). Уже к вечеру оно будет доставлено получателям.
Анатолий Долголевец, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
По решению главы государства Республики Беларусь оказывается гуманитарная помощь нашей соседней стране. Дизельные электростанции, оборудование для ликвидации чрезвычайной ситуации.
Напомним, в результате наводнения, вызванного дождями в конце июня, пострадали пять областей Украины. Три человека погибли, разрушены 110 километров дорог и 19 мостов.