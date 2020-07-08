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Дизельные электростанции, оборудование для ликвидации ЧС. МЧС Беларуси о гуманитарной помощи, которую направили Украине

08 июля 2020 10:32
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Новости Беларуси. Беларусь оказала гуманитарную помощь Украине, пострадавшей от наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дизельные электростанции, оборудование для ликвидации ЧС. МЧС Беларуси о гуманитарной помощи, которую направили Украине-1

Дизельные электростанции, оборудование для ликвидации ЧС. МЧС Беларуси о гуманитарной помощи, которую направили Украине-3

Утром с территории Республиканского отряда специального назначения МЧС во Львов отправлено 30 тонн специального оборудования (подробнее об этом здесь). Уже к вечеру оно будет доставлено получателям.

Дизельные электростанции, оборудование для ликвидации ЧС. МЧС Беларуси о гуманитарной помощи, которую направили Украине-6

Анатолий Долголевец, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
По решению главы государства Республики Беларусь оказывается гуманитарная помощь нашей соседней стране. Дизельные электростанции, оборудование для ликвидации чрезвычайной ситуации.

Дизельные электростанции, оборудование для ликвидации ЧС. МЧС Беларуси о гуманитарной помощи, которую направили Украине-9

Дизельные электростанции, оборудование для ликвидации ЧС. МЧС Беларуси о гуманитарной помощи, которую направили Украине-11

Напомним, в результате наводнения, вызванного дождями в конце июня, пострадали пять областей Украины. Три человека погибли, разрушены 110 километров дорог и 19 мостов.

# Беларусь-Украина # общество # Анатолий Долголевец # Фотофакт

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