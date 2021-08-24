«Очень высокого качества и высокой клейковины». Что производители муки говорят об урожае зерновых в 2021 году?

Новости Беларуси. Уборка зерновых в Минской области на финише – осталось менее 5 % площадей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Намолот составляет более 1,6 миллиона тонн зерна. В Несвижском районе – почти 130 тысяч тонн. Полученный урожай отправляют на переработку. Что происходит с зерном после уборки с поля, в материале Анны Куртасовой.

Многие районы Минской области завершают жатву зерновых. Есть те, кто отметил «Дожинки». Сейчас урожай активно поступает на комбинаты хлебопродуктов. Их, кстати, в центральном регионе семь.

Анна Куртасова, корреспондент:

После поля зерно привозят сюда на переработку. На Городейском комбинате хлебопродуктов прием партий идет круглосуточно. Например, эта машина приехала из Копыльского района. В кузове – больше 30 тонн пшеницы. Каждая партия должна быть протестирована в лабораторных условиях. Здесь специалисты оценивают зерно на качество. Сырье тщательно проверяют по всем нормам, отбирают пробы. Среди основных показателей, например, цвет и запах. А также влажность и клейковина. Принимают пшеницу и продовольственный ячмень. «Караваны» привозят из нескольких районов.

Людмила Юруть, лаборант лаборатории филиала «Городейское хлебоприемное предприятие» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:

Когда принимаем, смотрим, конечно, на сорную, терновую примеси, обязательно на зараженность зерна. Делаем клейковину. Пшеница прекрасная – третьего класса. Определяем натуру (должна быть не менее 710), в данный момент у нас 759. За смену принимают около 100 машин – это примерно 1 000 тонн зерна. После тщательной проверки на качество пшеницу отправляют в складские помещения. На этом предприятии их восемь, еще есть три навеса. Условия оптимальные для культур. Особую роль играет температурный режим, чтобы довести зерно до нужной кондиции.

Татьяна Тросько, старший мастер филиала «Городейское хлебоприемное предприятие» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:

Зерно поступает и сразу активно вентилируется, охлаждается. Охлаждение проходит в основном вечером (с 12 ночи до 3-4 утра), потому что надо, чтобы холодный воздух был. Пшеница действительно очень высокого качества и высокой клейковины. Из нее перерабатывается очень хорошая мука – высшего класса, она идет на манку маленьким деткам и макаронные изделия. Сейчас в закромах хлебный каравай из Несвижского, Копыльского, Слуцкого и Столбцовского районов.