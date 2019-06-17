«Очень всё качественное, вкусное и полезное»: в Узде открыли новый супермаркет «Радуга»

Новости Беларуси. Выпечка с пылу с жару и 50 % скидки! В Узде открыли 17-й по счёту супермаркет «Радуга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площади 900 квадратных метров – все, что необходимо для сытного застолья и комфортного быта.

Каждый день с 21:00 и до закрытия в супермаркете действует 25 % скидка на хлебобулочные изделия и кулинарную продукцию собственного производства. Обо всем подробнее корреспондент Оксана Семашко.

Оксана Семашко, СТВ:

Открытия нового магазина «Радуга» в Узде ждали с нетерпением. Это ли не доказательство? Как видим, в числе первых покупателей – сотни местных жителей.

Валентина Афанасьевна в Узде живет уже больше 30 лет. Ассортимент свежей продукции и приятные бонусы привели ее в «Радугу», ведь здесь 30 % товаров собственного производства, которые можно купить наполовину дешевле, чем аналогичные в других магазинах. Кроме того, акция выходного дня и ШОК-цена в будни никого не оставят равнодушным.

Валентина Ридецкая, покупательница супермаркета «Радуга»:

Очень все такое, я смотрю, качественное, вкусное и полезное.

Торговый центр располагает хлебопекарным и кулинарным цехами. Фирменный знак «Радуги» – оригинальная выпечка и кондитерские изделия по рецептуре 80-х от собственной фабрики «Белая Русь».

Елена Михалевич, покупательница супермаркета «Радуга»:

Набрали много всего. Очень нравится нам магазин. Цены очень хорошие.

Юлия Врублевская, маркетолог ООО «Торговый дом «Радуга-Свет»:

В нашей торговой сети действует бонусная программа. Она позволяет накапливать бонусы во всех супермаркетах, а в ресторанах, в частности, «Гудзоне» получать скидку до 15 %.

В новом семейном ресторане «Гудзон» – а он уже четвертый в Узде – делают ставку на здоровый фаст-фуд. Пицца, роллы, свежие салаты и молочные коктейли – только из натуральных и качественных ингредиентов.

Вячеслав Максимович, посетитель ресторана «Гудзон»:

Мы заказали один чизбургер, один бургер и два напитка. Довольно дешево по сравнению с другими.