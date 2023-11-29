«Цифры говорят сами за себя» – Николай Спасский объяснил, почему БелАЭС популярна вопреки конкуренции
Самый масштабный и высокотехнологичный союзный проект – конечно, БелАЭС. Он интересует специалистов со всего мира. Сегодня белорусскую атомную электростанцию посетили около полусотни представителей стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа»на СТВ. Там прошло 24-е заседание Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. В строительстве АЭС заинтересованы все больше стран, и Беларусь готова делиться опытом.
И если раньше заседание Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях проводили в Минске, то в этот раз представители Содружества выразили желание приехать на БелАЭС, помня поговорку, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Беларусь готова делиться опытом, к тому же станция стала самым масштабным высокотехнологическим проектом за всю историю белорусско-российского сотрудничества.
Николай Спасский, заместитель генерального директора – директор блока международной деятельности госкорпорации «Росатом»:
Когда мы с вами сочетаем две вещи: реальную безопасность и экономику, когда топливное составляющее меньше 20 % от стоимости энергии, – извините, эти цифры говорят сами за себя и объясняют, почему вопреки конкуренции, первоначальной жесткой оппозиции целого ряда западных стран, сейчас все-таки в мире сложилось понимание, что атомная энергетика – это неотъемлемая, абсолютно необходимая часть зеленого перехода.
«Очень впечатлен». Участники заседания Комиссии СНГ по атомной энергии оценили работу БелАЭС.
Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:
В некоторых странах СНГ уже есть атомные электростанции, у кого-то нет, кто-то планирует – это Узбекистан и Казахстан – в ближайшее время начать реализацию этих проектов. Поэтому сегодняшнее посещение площадки для них очень полезно.