«Цифры говорят сами за себя» – Николай Спасский объяснил, почему БелАЭС популярна вопреки конкуренции

Самый масштабный и высокотехнологичный союзный проект – конечно, БелАЭС. Он интересует специалистов со всего мира. Сегодня белорусскую атомную электростанцию посетили около полусотни представителей стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа»на СТВ. Там прошло 24-е заседание Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. В строительстве АЭС заинтересованы все больше стран, и Беларусь готова делиться опытом.

И если раньше заседание Комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях проводили в Минске, то в этот раз представители Содружества выразили желание приехать на БелАЭС, помня поговорку, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Беларусь готова делиться опытом, к тому же станция стала самым масштабным высокотехнологическим проектом за всю историю белорусско-российского сотрудничества.

Николай Спасский, заместитель генерального директора – директор блока международной деятельности госкорпорации «Росатом»:

Когда мы с вами сочетаем две вещи: реальную безопасность и экономику, когда топливное составляющее меньше 20 % от стоимости энергии, – извините, эти цифры говорят сами за себя и объясняют, почему вопреки конкуренции, первоначальной жесткой оппозиции целого ряда западных стран, сейчас все-таки в мире сложилось понимание, что атомная энергетика – это неотъемлемая, абсолютно необходимая часть зеленого перехода. «Очень впечатлен». Участники заседания Комиссии СНГ по атомной энергии оценили работу БелАЭС.